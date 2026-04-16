Család

2026.04.16.

Így működik a bolt, ahol a vásárlók egyben tulajdonosok is

Nosalty profilképe Nosalty

A MILA, amely egy bécsi kezdeményezés, alapjaiban tér el a hagyományos szupermarketektől, mégis jól működik.

A bolt szövetkezeti formában működik: a vásárlók egyben tulajdonosok is. Ahhoz, hogy valaki itt vásárolhasson, tagnak kell lennie, ami egy egyszeri pénzösszeg befizetésével jár, na de lássuk a részleteket!

Mi az a MILA, és hogyan működik?

A MILA egy úgynevezett közösségi bolt Bécsben, ahol úgy lehet vásárolni, ha az ember taggá válik, ami egy egyszeri „tagdíj" befizetésével jár. Emellett a tagok vállalják, hogy rendszeresen, jellemzően havi néhány órában dolgoznak is a boltban (például árufeltöltés, pénztár, szervezés).

Ez a közösségi munka kulcsfontosságú, mert jelentősen csökkenti a működési költségeket.

Ennek köszönhetően a MILA olyan termékeket tud viszonylag alacsony áron kínálni, amelyek máshol drágábbak lennének: főleg helyi, kisebb termelőktől származó, gyakran bio vagy fenntartható módon előállított élelmiszereket.

A cél nem a profitmaximalizálás, hanem egy igazságosabb ellátási lánc, ahol a termelők is jobb feltételekhez jutnak.

A működés demokratikus:

a tagok közösen döntenek fontos kérdésekről, például arról, milyen termékek kerüljenek a polcokra, milyen beszállítókkal dolgozzanak, vagy hogyan fejlődjön a bolt. Ez erős közösségi élményt is ad, nem csak vásárlási lehetőséget.

Bár a modell működőképes, nem feltétlenül való mindenkinek:

időt és elköteleződést igényel a tagoktól, és kevésbé kényelmes, mint egy hagyományos bolt. Ugyanakkor egyre többen keresnek ilyen alternatívát, főleg a magas élelmiszerárak és a fenntarthatósági szempontok miatt.

Forrásunk volt.

