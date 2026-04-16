Így működik a bolt, ahol a vásárlók egyben tulajdonosok is

A bolt szövetkezeti formában működik: a vásárlók egyben tulajdonosok is. Ahhoz, hogy valaki itt vásárolhasson, tagnak kell lennie, ami egy egyszeri pénzösszeg befizetésével jár, na de lássuk a részleteket!
Mi az a MILA, és hogyan működik?
A MILA egy úgynevezett közösségi bolt Bécsben, ahol úgy lehet vásárolni, ha az ember taggá válik, ami egy egyszeri „tagdíj" befizetésével jár. Emellett a tagok vállalják, hogy rendszeresen, jellemzően havi néhány órában dolgoznak is a boltban (például árufeltöltés, pénztár, szervezés).
Ez a közösségi munka kulcsfontosságú, mert jelentősen csökkenti a működési költségeket.
Ennek köszönhetően a MILA olyan termékeket tud viszonylag alacsony áron kínálni, amelyek máshol drágábbak lennének: főleg helyi, kisebb termelőktől származó, gyakran bio vagy fenntartható módon előállított élelmiszereket.
A cél nem a profitmaximalizálás, hanem egy igazságosabb ellátási lánc, ahol a termelők is jobb feltételekhez jutnak.
A működés demokratikus:
a tagok közösen döntenek fontos kérdésekről, például arról, milyen termékek kerüljenek a polcokra, milyen beszállítókkal dolgozzanak, vagy hogyan fejlődjön a bolt. Ez erős közösségi élményt is ad, nem csak vásárlási lehetőséget.