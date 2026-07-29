3 gyakori hiba, amit sok nő elkövet edzés közben, ezért a vártnál előbb kimerül

Ha nőként szerves része a mindennapjaidnak az edzés, legyen az erősítő vagy kardió jellegű, akkor lehetséges, hogy veled is előfordult már, hogy nagyon kimerültél az edzés után. Ennek több oka is lehet, amiből most 3-at meg is osztunk veletek!

Az edzés utáni kimerülésnek részben maga a megterhelő fizikai munka az oka, másrészt a helytelen hidratálási és energiabeviteli szokások. Most 3 gyakori hibát mutatunk, amit sajnos sok nő elkövet edzés közben.

3 gyakori hiba, amit sok nő elkövet edzés közben, ezért a vártnál sokkal jobban kimerül

A férfiakat veszik alapul

A legfőbb probléma az, hogy a legtöbb kutatást férfiakon végzik, ami a hidratációt és a sporttáplálkozást illeti. A nők pedig ezeket az ajánlásokat veszik alapul, annak ellenére, hogy az ő testük teljesen másképp működik. A Women in Sport and Physical Activity Journal című folyóiratban 2021-ben megjelent elemzésből kiderült, hogy ezeknek a kutatásoknak mindössze 6 százaléka összpontosított nőkre. Így nem csoda, hogy sok nő hibát véthet edzése közben.

A Gatorade Sports Science Institute (GSSI) több mint 500 női sportoló bevonásával vizsgálta az edzés előtti és alatti hidratálási, valamint táplálkozási szokásokat.

Az eredmények azt mutatják, hogy még az élsportolók körében is gyakoriak azok a hibák, amelyek negatívan befolyásolhatják a teljesítményt.

Kattints a képre, és nézd meg, mik azok a hibák, amit sok nő elkövet edzés közben!

3 fotó

Nem a nők hibája

A kutatás vezetői hangsúlyozzák, hogy az eredmények nem azt jelentik, hogy a nők „rosszul” sportolnak.

Inkább arra világítanak rá, hogy a jelenlegi ajánlások hosszú időn keresztül nem a női szervezet sajátosságaira épültek.

A GSSI ezért már olyan további kutatásokat is folytat, amelyek a különböző életszakaszokat, például a premenopauzát, a perimenopauzát és a menopauzát is figyelembe veszik.

Forrásunk volt.