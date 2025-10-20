Életmód

Ez az egyszerű szokás összefüggésben állhat a kortizolszint csökkenésével

A magas kortilzol- vagyis stressz-szint hosszútávon sokat árt az egészségünknek. Ezért is kell mindenképp foglalkozni vele, hogy ha arra utaló jeleket tapasztalunk, hogy kortizolunk nincs az egészséges tartományban. Mindezt már egy egyszerű napi szokással is megtehetjük!

A brit kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a krónikusan dehidratált emberek nagyobb stresszreakciót mutatnak-e azokkal szemben, akiknek vízfogyasztása optimális. Az eredmény meglepő következtetésekkel zárult.

Vizet ivó nő
Hogyan zajlott a kutatás?

A kutatásban egészséges, 18–35 év közötti, szabadidősportot végző férfiak és nők vettek részt. A vizsgálat előtt minden jelentkező egy héten át rögzítette a napi folyadékfogyasztását (beleértve minden italfajtát), és két napon, egy hétköznapon és egy hétvégé, vizeletmintát adott.

Csak azok kerülhettek be a tanulmányba, akik folyadékbevitelük alapján alacsony (férfiaknál <1,6 l/nap, nőknél <1,5 l/nap) vagy magas (férfiaknál ≥2,9 l/nap, nőknél ≥2,5 l/nap) hidratáltsági kategóriába tartoztak, és a vizeletük is ezt igazolta.

A résztvevők ezután laboratóriumi vizsgálatokon vettek részt, ahol kérdőíveket töltöttek ki a stresszről, szorongásról és alvásról, valamint megismerték a mentális teljesítményt mérő feladatot. A következő hét napban okos vizespalackot kaptak, hogy betartsák az ajánlott folyadékbevitelt. A kísérlet során vizelet- és vérmintákat adtak, majd a nyolcadik napon elvégezték a Trier Szociális Stressztesztet (TSST), amely egy stresszhelyzetet modellező feladatsor volt (állásinterjú és fejszámolás két megfigyelő előtt).

A kutatók a vizsgálat alatt nyálmintákból mérték a kortizolszintet, valamint folyamatosan követték a pulzusszámot.

Mit találtak a kutatók?

  • Az alacsony folyadékbevitelű csoportban a stresszre adott kortizolválasz (nyálban mért érték) szignifikánsan magasabb volt, mint a jól hidratált csoportban.
  • A rossz hidratáltság (sötétebb vizelet) erősebb stresszreakcióval járt együtt.
  • A pulzusszám és a szorongásérzet hasonlóan nőtt mindkét csoportban, de a hormonális stresszválasz különbözött.

Következtetés

A kutatók szerint az alacsony folyadékbevitel hozzájárulhat a szervezet fokozott stresszreakciójához, ami magyarázhatja, hogy a krónikus dehidratáltság miért járhat együtt kedvezőtlen egészségügyi hatásokkal.

Azonban a vizsgálat nem bizonyít ok-okozati összefüggést, csak kapcsolatot jelez a hidratáltság és a stresszhormon-szint között. A szerzők további, nagyobb léptékű kutatásokat javasolnak a hosszú távú hatások feltárására.

Forrásunk volt.

