Csirkemellet szerte a világon számos országban fogyasztanak, nálunk is az egyik legelterjedtebb húsféle: elkészítése egyszerű, de az eredmény néha némi kívánnivalót maga után. Mai Napi Tippünkben eláruljuk, miben segít egy kis almaecet a csirkemell sütésekor!

A csirkemell egy megfizethető, tápláló és viszonylag könnyen elkészíthető alapanyag. Ennek ellenére nem mindig sikerül ízletes és jó állagú eredményt prezentálni. Ha érdekel, miben segít egy kis almaecet, ha csirkemellet készítesz, akkor olvass tovább!

3 ok, miért jó a csirkemellnek, ha egy kis almaecettel sül készre

Mit rontunk el sokan csirkemell készítésekor?

A csirkemell alacsony zsírtartalmú húsként rövid idő alatt is kiszáradhat a serpenyőben, ami hatással van az ízére és állagára is. Az almaecet használata többek között abban is segít, hogy ne szárítsd ki a húst. Lássuk, mi mindenre jó egy evőkanálnyi almaecet!

Pácba is kiváló az almaecet

Az almaecetet pácban is felhasználhatjuk, például fokhagymával, fűszernövényekkel, sóval és egy kis olajjal összekeverjük, majd 30 percet pihentetjük a húst, már akkor is alkalmas arra, hogy puhítsa a hús szerkezetét.

Egy evőkanálnyi almaecet a pörköltökben is jól működik, főleg ha zsíros összetevőket tartalmaz.

