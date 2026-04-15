Jól néz ki, laktat, de hiányzik valami – Kipróbáltuk Sárközi Ákos burgerét a Burger Kingben

Kipróbáltuk a Burger King új, Sárközi Ákos nevével fémjelzett burgerét: látványra és méretre hozza, amit ígér, de az ízek terén már kevésbé egyértelmű a siker.

Nagy várakozás előzte meg a Burger King legújabb burgerét, a King's Chef Selectiont melynek receptúráját Sárközi Ákos állította össze. A leírás alapján minden adott volt egy igazán ütős, cuccos élményhez:

100%-ban tűzön grillezett marhahús, amerikai és pikáns paprikaszósz, krémes coleslaw, ropogós pirított hagyma és két szelet cheddar.

A promóciós képek alapján kifejezetten ígéretesnek tűnt

Látványra tényleg az a kategória, amit az ember azonnal meg akar kóstolni. Kicsomagolva is érződött, hogy nem egy átlagos darabról van szó, bár a külseje valamivel visszafogottabb volt, mint a fotókon. Ez persze nem meglepő, ezt a különbséget már megszokhattuk a gyorséttermi kínálatnál.

Az első harapás után az az érzésünk volt, hogy valóban egy tartalmas burgerről van szó:

jól megpakolt, laktató, mindenből jut bele. Ugyanakkor az ízvilág elsőre nem hozott nagy meglepetést.

Bár a pikáns szószok ígéretesek voltak, a gyakorlatban szinte teljesen háttérbe szorultak. A coleslaw dominanciája elnyomta azokat, így kevésbé érvényesült az a karakter, amit vártunk.

A pirított hagymát imádtuk

Ahogy haladtunk előre, néhány harapás után megérkeztünk a pirított hagymához – és itt történt egy kisebb fordulat. Ez az elem kifejezetten jót tett az összképnek: ropogós textúrája és intenzívebb íze végre adott egy kis izgalmat a burgernek. Ennek ellenére sem lett igazán emlékezetes vagy kiemelkedő, inkább egy korrekt, de nem kiugró élményt nyújtott.

Nem pont úgy néz ki, mint a képeken

Ami viszont egyértelműen mellette szól: rendkívül laktató. Ez tényleg az a kategória, ami után nem maradsz éhes.

Összességében egyszer mindenképpen érdemes kipróbálni, főleg kíváncsiságból és a koncepció miatt. Egy jól összerakott, masszív burger, de az ízélmény nem feltétlenül hozza azt az extra szintet, amit a neve és az összetevők alapján várnánk.