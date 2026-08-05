Szellőztetés kánikulában, klímával: Sose nyisd bukóra az ablakot, ezt tedd helyette

A hatékony hűtéshez nemcsak az számít, milyen hőmérsékletre állítjuk a légkondicionálót, hanem az is, hogyan szellőztetünk, mikor engedjük be a friss levegőt, és mennyire védjük a lakást a napsugárzástól. Kánikulában nyitva vagy zárva legyen az ablak? Örök kérdés.

Amikor napokig 35-40 fok körüli hőmérséklet tombol, a legtöbben ösztönösen ablakot nyitnak, hogy friss levegőt engedjenek a lakásba. A nagy melegben azonban ez nem mindig jó ötlet: a nappali forróságban a kintről beáramló levegő könnyen tovább melegítheti az otthont, a klíma pedig sokkal keményebben dolgozik, ha folyamatosan újra és újra le kell hűtenie a beáramló forró levegőt.

Akkor hogyan szellőztessünk nyáron?

Akkor érdemes ablakot nyitni, amikor a kinti levegő hőmérséklete alacsonyabb, mint a bentié

A klíma nem szellőztet, muszáj néha friss levegőt engedni a lakásba! Sokan úgy gondolják, hogy ha bekapcsolják a légkondicionálót, akkor a helyiség levegője is automatikusan frissül. A legtöbb otthoni klímaberendezés azonban nem így működik: nem a kinti levegőt cseréli, hanem a szoba már meglévő levegőjét keringeti és hűti vissza!

Nyitva vagy zárva legyen az ablak hőség idején? Íme a legfontosabb szabály

A válasz elsősorban attól függ, milyen meleg van kint és bent. A szakértők szerint a legfontosabb szabály:

akkor érdemes ablakot nyitni, amikor a lakáson kívüli levegő hőmérséklete alacsonyabb, mint a benti levegőé. Ha odakint forróbb van, inkább tartsuk zárva az ablakokat.

A hő ugyanis két fő módon jut be a lakásba:

a napsugárzás miatt,

a meleg külső levegő beáramlásával.

Éppen ezért egy forró nyári délutánon a nyitott ablak sok esetben nem hűtést jelent, hanem éppen ellenkezőleg: plusz hőterhelést a lakás számára.

Miért nem jó ötlet bukóra nyitni az ablakot, miközben megy a klíma? Sokan úgy próbálják frissíteni a levegőt, hogy a klíma bekapcsolása mellett résnyire nyitva hagyják az ablakot. Ez azonban az egyik legkevésbé hatékony megoldás a kánikulában: a bukóra nyitott ablakon folyamatosan áramlik be a meleg, párás levegő, miközben a légkondicionáló próbálja fenntartani a beállított hőmérsékletet.

A kánikulában bukóra hagyott ablak több problémát is okozhat:

a klíma hosszabb ideig és intenzívebben működik,

nőhet az energiafogyasztás,

a készülék nehezebben éri el a kívánt hőmérsékletet,

a helyiség páratartalma is emelkedhet.

Ha működik a klíma, az ablakokat érdemes bezárni, nem pedig bukóra hagyni!

A légkondicionáló akkor működik a leghatékonyabban, ha a lehűtött levegő bent marad a helyiségben. Ha folyamatosan „kiengedjük” a hideg levegőt, és helyette forró levegőt engedünk be, a készülék lényegében egy véget nem érő küzdelmet folytat a kinti hőséggel.

Ezért, ha működik a klíma, az ablakokat érdemes teljesen bezárni, nem pedig bukóra hagyni!

Hogyan szellőztessünk hatékonyan nyáron? Kattints a képre a galériáért és a tippekért!

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Klímahasználat nyáron: ezekre figyelj

A légkondicionáló akkor működik hatékonyan, ha nem próbáljuk egyszerre hűteni és szellőztetni ugyanazt a helyiséget - a szellőztetést viszont ne hagyjuk ki, kora reggel vagy este végezzük, lekapcsolt klíma mellett!

Érdemes tehát:

zárt ablakok mellett használni a klímát,

rendszeresen tisztítani a szűrőket,

nem túl alacsony hőmérsékletre állítani a készüléket,

árnyékolással segíteni a hűtést.

A túl nagy különbség a kinti és benti hőmérséklet között megterhelheti a szervezetet, ezért általában kellemesebb és takarékosabb megoldás, ha nem jéghideg szobát hozunk létre.

Összegzés

A kánikulában nem az ablaknyitás a legjobb megoldás. A forró nappali órákban a nyitott vagy bukóra hagyott ablak inkább beengedheti a meleget, különösen akkor, ha közben működik a klíma.

A leghatékonyabb stratégia: napközben árnyékoljunk, tartsuk zárva az ablakokat, klímahasználat mellett pedig ne engedjük ki a lehűtött levegőt. Szellőztetni inkább kora reggel vagy késő este érdemes, röviden és intenzíven, amikor a kinti levegő már valóban frissebb és hűvösebb.

A szakértő véleménye: Nem jól használjuk a klímát – Szinte mindnyájan rossz időpontban kapcsoljuk be

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