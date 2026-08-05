Szellőztetés kánikulában, klímával: Sose nyisd bukóra az ablakot, ezt tedd helyette

Amikor napokig 35-40 fok körüli hőmérséklet tombol, a legtöbben ösztönösen ablakot nyitnak, hogy friss levegőt engedjenek a lakásba. A nagy melegben azonban ez nem mindig jó ötlet: a nappali forróságban a kintről beáramló levegő könnyen tovább melegítheti az otthont, a klíma pedig sokkal keményebben dolgozik, ha folyamatosan újra és újra le kell hűtenie a beáramló forró levegőt.
Akkor hogyan szellőztessünk nyáron?
A klíma nem szellőztet, muszáj néha friss levegőt engedni a lakásba!
Nyitva vagy zárva legyen az ablak hőség idején? Íme a legfontosabb szabály
A válasz elsősorban attól függ, milyen meleg van kint és bent. A szakértők szerint a legfontosabb szabály:
akkor érdemes ablakot nyitni, amikor a lakáson kívüli levegő hőmérséklete alacsonyabb, mint a benti levegőé. Ha odakint forróbb van, inkább tartsuk zárva az ablakokat.
A hő ugyanis két fő módon jut be a lakásba:
- a napsugárzás miatt,
- a meleg külső levegő beáramlásával.
Éppen ezért egy forró nyári délutánon a nyitott ablak sok esetben nem hűtést jelent, hanem éppen ellenkezőleg: plusz hőterhelést a lakás számára.
Miért nem jó ötlet bukóra nyitni az ablakot, miközben megy a klíma?
A kánikulában bukóra hagyott ablak több problémát is okozhat:
- a klíma hosszabb ideig és intenzívebben működik,
- nőhet az energiafogyasztás,
- a készülék nehezebben éri el a kívánt hőmérsékletet,
- a helyiség páratartalma is emelkedhet.
A légkondicionáló akkor működik a leghatékonyabban, ha a lehűtött levegő bent marad a helyiségben. Ha folyamatosan „kiengedjük” a hideg levegőt, és helyette forró levegőt engedünk be, a készülék lényegében egy véget nem érő küzdelmet folytat a kinti hőséggel.
Ezért, ha működik a klíma, az ablakokat érdemes teljesen bezárni, nem pedig bukóra hagyni!
Hogyan szellőztessünk hatékonyan nyáron? Kattints a képre a galériáért és a tippekért!
Klímahasználat nyáron: ezekre figyelj
A légkondicionáló akkor működik hatékonyan, ha nem próbáljuk egyszerre hűteni és szellőztetni ugyanazt a helyiséget - a szellőztetést viszont ne hagyjuk ki, kora reggel vagy este végezzük, lekapcsolt klíma mellett!
Érdemes tehát:
- zárt ablakok mellett használni a klímát,
- rendszeresen tisztítani a szűrőket,
- nem túl alacsony hőmérsékletre állítani a készüléket,
- árnyékolással segíteni a hűtést.
A túl nagy különbség a kinti és benti hőmérséklet között megterhelheti a szervezetet, ezért általában kellemesebb és takarékosabb megoldás, ha nem jéghideg szobát hozunk létre.
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Összegzés
A kánikulában nem az ablaknyitás a legjobb megoldás. A forró nappali órákban a nyitott vagy bukóra hagyott ablak inkább beengedheti a meleget, különösen akkor, ha közben működik a klíma.
A leghatékonyabb stratégia: napközben árnyékoljunk, tartsuk zárva az ablakokat, klímahasználat mellett pedig ne engedjük ki a lehűtött levegőt. Szellőztetni inkább kora reggel vagy késő este érdemes, röviden és intenzíven, amikor a kinti levegő már valóban frissebb és hűvösebb.
A szakértő véleménye: Nem jól használjuk a klímát – Szinte mindnyájan rossz időpontban kapcsoljuk be