Életmód

2026.06.19.

5 könnyen betartható esti szokás, ami segíthet a fogyásban a dietetikusok szerint

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A vacsora időpontja, az esti nassolás és az alvás minősége is befolyásolja a fogyást. Mutatunk 5 esti szokást, amely segíthet a testsúlycsökkentésben - és ezt a dietetikus is alátámasztja.

A fogyás nem csak azon múlik, mit eszünk napközben, az esti órákban hozott döntéseink legalább ennyire befolyásolhatják a testsúly alakulását. A vacsora időpontja, az esti nassolás, a mozgás vagy az alvás minősége is szerepet játszik abban, mennyire sikeres a fogyókúra. Dietetikusok szerint néhány egyszerű esti szokás hosszú távon is támogathatja a testsúlycsökkentést. Lássuk, melyek ezek!

nő este vacsorázik
5 könnyen betartható esti szokás, ami segíthet a fogyásban a dietetikusok szerint

A kutatások is alátámasztják, hogy nemcsak az számít, hogy mit eszünk, hanem az is, hogy mikor. Egy, az International Journal of Obesity folyóiratban megjelent tanulmány szerint

a későn vacsorázó emberek lassabban fogytak le, mint azok, akik a nap korábbi szakaszában fogyasztották el főétkezéseiket.

Kattintsd végig galériánkat, hogy megtudd, mi az az 5 könnyen betartható esti szokás, ami segíthet a fogyásban a dietetikusok szerint!

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Miért számítanak ennyit az esti szokások fogyáskor?

A fogyás nem egy étkezésen vagy egyetlen edzésen múlik, sokkal inkább a mindennapi rutinok összessége határozza meg az eredményeket.

Az esti órák különösen kritikusak lehetnek, hiszen ilyenkor jelentkezik leggyakrabban a fáradtság, a stressz és a kontroll nélküli nassolás.

Tudtad?

Az esti nassolás sokszor nem valódi éhségből fakad. A stressz, az unalom vagy a fáradtság is könnyen késztethet bennünket arra, hogy a hűtő felé vegyük az irányt.

Összegzés

Ha fogyni szeretnél, nem csak a nappali döntéseid számítanak, az esti órákban kialakított szokások legalább akkora szerepet játszhatnak a sikerben. A korábbi vacsora, a kiegyensúlyozott étrend, az esti nassolás visszaszorítása, a vacsora utáni séta és a megfelelő alvás együtt olyan alapokat teremthetnek, amelyek nemcsak a fogyást, hanem az általános egészséget is támogatják.

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