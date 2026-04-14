Több mint 10 év után zár be Budapest egyik legkedvesebb reggelizőhelye, a Zoska forrás

Facebook-bejegyzésük szerint nem önszántukból zárnak be, hanem azért, mert lejárt a bérleti szerződésük, amit nem hosszabbítottak meg velük.

A Zoska 2026. május 20-ig nyitva tart, aznap pedig egy záróbuli keretében búcsúznak végleg, amikor a hely relikviáit, a könyveket és egyéb tárgyakat eladják. A befolyt összegből pedig a Putrinka Állat- és Természetvédő Alapítványt és Magyar Gyermekmentő Alapítványt támogatják.

