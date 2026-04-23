A Dél-Amerikában őshonos fukszia csodásan mutat minden balkonon, hiszen csüngő (vagy bokros) létének köszönhetően igazi esőerdő-hangulatot teremt. Lássuk, milyen gondozást igényel a fukszia!

A fukszia, másnéven a Krisztus vércseppje egy igazán mutatós, kedvelt balkonnövény. Variációinak se szeri, se száma, ugyanis több mint 100 fajtája és rengeteg hibrid változata létezik.

Ez a balkonnövény harang alakú virágaival mindenkit elkápráztat, és még gondozni is egyszerű

Milyen növény a fukszia?

Közép- és Dél-Amerikában őshonos fuksziát előszeretettel látjuk viszont balkonjainkon. Látványos megjelenésének és hosszan tartó virágázásának köszönhetően egyre többen virágoztatják fel életterüket ezzel az évelős növénnyel.

Bokros vagy csüngő megjelenése teszi különösen szerethetővé, amit a harang alakú virágai még inkább kihangsúlyoznak.

Tavasztól őszig virágzik, ha megfelelő gondozásban részesül, és bár nem fagytűrő növény, ha ügyesek vagyunk, át is teleltethetjük.

Mi kell a fuksziának a virágzáshoz?

Gondozása nem bonyolult, de körültekintőnek kell lenni az elhelyezését illetően. A félárnyékos helyet kedveli, ugyanis a tűző nap kárt tehet benne, és inkább a hűvös, mérsékelt klíma kedvére való.

Víz-, pára- és tápanyagigényes növény, így gondoskodni kell talaj tápanyag-utánpótlásáról is.

A talajnak jó vízelvezetésűnek kell lennie, ugyanis a pangó víz károsíthatja a gyökérzetét, ennek ellenére gondoskodjunk arról, hogy mindig nedves legyen a földje.

Tipp: Tavasszal kicsit metsszük vissza , így szebb formát ölthet. Az átültetést is ilyenkor viseli a legjobban, illetve magról vagy hajtásdugványról is ebben az időszakban tudjuk eredményesen szaporítani.

Hogyan teleltessük?

Mielőtt belevágnánk a teleltetésbe, vizsgáljuk át a növényt, hogy nem fertőzött-e. Tisztítsuk meg vízzel, ha pedig kártevőt vélünk felfedezni, akkor kezeljük a növényt, mielőtt bevisszük.

Sötét és világos helyre is tehetjük, és bár sötétben leveti leveleit, emiatt nem kell aggódni.

Világos helyen 10-12 fokra, míg sötétben 7 fokra van szüksége.

Érdekesség: Egyes fajtáknak bogyós termése is van, ami ehető!

