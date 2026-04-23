2026.04.23.

Ez a balkonnövény harang alakú virágaival mindenkit elkápráztat, és még gondozni is egyszerű

A Dél-Amerikában őshonos fukszia csodásan mutat minden balkonon, hiszen csüngő (vagy bokros) létének köszönhetően igazi esőerdő-hangulatot teremt. Lássuk, milyen gondozást igényel a fukszia!

A fukszia, másnéven a Krisztus vércseppje egy igazán mutatós, kedvelt balkonnövény. Variációinak se szeri, se száma, ugyanis több mint 100 fajtája és rengeteg hibrid változata létezik.

Milyen növény a fukszia?

Közép- és Dél-Amerikában őshonos fuksziát előszeretettel látjuk viszont balkonjainkon. Látványos megjelenésének és hosszan tartó virágázásának köszönhetően egyre többen virágoztatják fel életterüket ezzel az évelős növénnyel.

Bokros vagy csüngő megjelenése teszi különösen szerethetővé, amit a harang alakú virágai még inkább kihangsúlyoznak.

Tavasztól őszig virágzik, ha megfelelő gondozásban részesül, és bár nem fagytűrő növény, ha ügyesek vagyunk, át is teleltethetjük.

Mi kell a fuksziának a virágzáshoz?

Gondozása nem bonyolult, de körültekintőnek kell lenni az elhelyezését illetően. A félárnyékos helyet kedveli, ugyanis a tűző nap kárt tehet benne, és inkább a hűvös, mérsékelt klíma kedvére való.

Víz-, pára- és tápanyagigényes növény, így gondoskodni kell talaj tápanyag-utánpótlásáról is.

A talajnak jó vízelvezetésűnek kell lennie, ugyanis a pangó víz károsíthatja a gyökérzetét, ennek ellenére gondoskodjunk arról, hogy mindig nedves legyen a földje.

Tavasszal kicsit metsszük vissza, így szebb formát ölthet. Az átültetést is ilyenkor viseli a legjobban, illetve magról vagy hajtásdugványról is ebben az időszakban tudjuk eredményesen szaporítani.
Hogyan teleltessük?

Mielőtt belevágnánk a teleltetésbe, vizsgáljuk át a növényt, hogy nem fertőzött-e. Tisztítsuk meg vízzel, ha pedig kártevőt vélünk felfedezni, akkor kezeljük a növényt, mielőtt bevisszük.

Sötét és világos helyre is tehetjük, és bár sötétben leveti leveleit, emiatt nem kell aggódni.

Világos helyen 10-12 fokra, míg sötétben 7 fokra van szüksége.

Egyes fajtáknak bogyós termése is van, ami ehető!

Ajánlott videó

Legújabb receptek

burek

Burek spenóttal és fetával

A spenótos-fetás burek a balkáni konyha egyik legnépszerűbb sós finomsága, amely ropogós tésztájával és finom töltelékével gyorsan a család kedvencévé válhat. Egyszerűen ...

túrós pite

Rákóczi-túrós kekszpite

Imádjuk a Rákóczi-túróst, igazi könnyed, ugyanakkor klasszikus magyar édesség, ami házi baracklekvárral a legfinomabb! Ezúttal csavartunk rajta egy kicsit és a hagyományos vajas ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

alvó nő gyógyszeres dobozzal
Otthon

A szakértő felfedi a titkot – Ekkor kell bevenned a...

A magnézium az egyik legnépszerűbb étrend-kiegészítő, ha jobb alvásról van szó, de vajon tényleg segít elaludni? Szakértők most elmondják, mikor és hogyan érdemes szedni, melyik formát válaszd, és azt is, mire kell figyelni, hogy ne rontson az éjszakáidon.

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept