Ebben az időpontban edd az almát, hogy a legtöbb tápanyagot nyerd ki belőle

Az alma valóban az egyik legegészségesebb gyümölcs, de akkor tudod a legtöbbet kihozni belőle, ha megfelelő időpontban fogyasztod.

Az alma az egyik legegyszerűbb és legegészségesebb választás, ha gyorsan szeretnél valami táplálót enni. Tele van rosttal, vitaminokkal és antioxidánsokkal, mégis sokan nem gondolnak arra, hogy az elfogyasztás időpontja is befolyásolhatja, mennyire tudja támogatni a szervezet működését.

Délelőtt edd az almát, hogy a legtöbb tápanyagot nyerd ki belőle

A reggeli időszak a legideálisabb, ha almát ennél!

A szakértők szerint az alma fogyasztására a nap első fele a legkedvezőbb. Reggel vagy délelőtt a szervezet hatékonyabban dolgozza fel a benne található tápanyagokat, a természetes cukortartalma pedig gyors, de nem túl hirtelen energiát biztosít.

Ez különösen hasznos lehet reggelire vagy két étkezés között, amikor jól jön egy kis lendület anélkül, hogy hirtelen megemelné, majd gyorsan leejtené a vércukorszintet.

Nem mindenkinek ajánlott a nap bármely szakában

Az emésztésed is meghálálja

Az alma egyik legfontosabb összetevője a pektin, egy vízben oldódó rost, amely támogatja a bélműködést. Ha a nap elején fogyasztod, ez a hatás még inkább érvényesül, segítve az emésztést és a bélflóra egyensúlyát.

Ráadásul teltségérzetet is ad, így könnyebben elkerülheted a felesleges nassolást.

Nem mindegy, mikor eszed: este puffadást okozhat!

Bár az alma alapvetően bármikor fogyasztható, esti időpontban egyeseknél kellemetlen tüneteket okozhat. A magas rosttartalom miatt puffadást vagy teltségérzetet idézhet elő, ami zavarhatja a pihenést. Éppen ezért, ha érzékenyebb az emésztésed, érdemes inkább korábbra időzíteni az almázást.

