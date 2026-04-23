Szuper hírek az ALDI-nál! A forint erősödése miatt több mint 100 termék ára tartósan csökken

Az erősödő forint hatására csökkenő beszerzési árakat az ALDI gyorsan érvényesíti: a diszkontlánc több mint 100 termék árát mérsékli akár 40%-kal, így a vásárlók már 2026. április 23-tól olcsóbban juthatnak hozzá számos alapvető élelmiszerhez és háztartási cikkhez.

Az elmúlt időszakban tapasztalható forinterősödés a beszerzési piacokon is egyértelműen érezteti hatását. A hazai fizetőeszköz árfolyamának változása mérsékli részben az importtermékek, részben a hazai gyártásban is használt import alapanyagok költségét, így számos élelmiszer és háztartási termék esetében csökkentek a beszerzési árak.

Szuper hírek az ALDI-nál! A forint erősödése miatt több 100 termék ára csökken ALDI

Tartós, akár 40%-os árcsökkenés

Az ALDI a korábbi árazási gyakorlatának megfelelően a kedvező beszerzési környezetből adódó előnyöket ezúttal is továbbadja a vásárlóknak. Az áruházlánc 2026 első negyedévében már összesen több mint 1000 termék esetében csökkentett tartósan árat, a mai naptól érvényes tartós árcsökkentés pedig több mint 100 árucikket érint.

Az ármérséklés pékárukat, tej-, hal- és hústermékeket, funkcionális élelmiszereket, háztartási papírárukat és tisztítószereket, illetve kozmetikai termékeket egyaránt érint.

Árcsökkenés ALDI

„A forint erősödése azonnal érezteti hatását a beszerzési árakban, és ezt az árelőnyt továbbadjuk vásárlóinknak. Ennek köszönhetően a mai naptól több mint 100 termék árát jelentősen csökkentjük, egyes esetekben a kedvező árfolyamhatást meghaladó mértékben, akár 40%-kal. Intézkedésünk azonnali és kézzelfogható segítséget jelent a magyar családok számára a mindennapi bevásárlás során, hiszen mind élelmiszerek, mind háztartási termékek kedvezőbb áron érhetők el. Célunk, hogy a kedvező gazdasági folyamatok hatása minél gyorsabban megjelenjen a bolti árakban, ezzel is támogatva a háztartások

pénzügyi egyensúlyát, egyúttal tovább mérsékelve az inflációt” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.