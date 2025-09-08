Pár forintért adja a ruhákat és cipőket az ALDI jövő héten

Óriási kedvezménnyel indul az ősz az ALDI-ban: több mint kétszáz élelmiszer árát csökkenti a cég tartósan, ráadásul egy elképesztő ruhaakció keretében akár 5 forintért lehet jövő héten ruhát és cipőt vásárolni náluk.

Újabb akcióval bizonyítja elkötelezettségét a magyar vásárlók támogatása iránt az ALDI. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a LIDL mellett az ALDI is kuponokkal jutalmazza azokat, akik nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizetnek a boltjaikban, most pedig a diszkontlánc több mint 200 élelmiszer árát is tartósan csökkenti.

Az árcsökkentéssel érintett termékek között olyan népszerű élelmiszereket találunk, mint a kenyér és pékáru, friss húsok, sajt, zöldségek, gyümölcsök és halak. Sok termék 20-30%-os kedvezménnyel lesz elérhető.

5 Ft-ért lehet ruhát és cipőt venni az ALDI-ban jövő héten / Fotó: ALDI Magyarország

Szeptember 17-én 5 forintért lehet új ruhát vagy cipőt vásárolni náluk

Az élelmiszerek mellett az ALDI szeptember 11-én egyhetes leárazást indít szinte valamennyi ruházati termékére és cipőire. Az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért lesz kapható, majd napról napra csökkennek az árak: szeptember 12-én 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért kínálja az áruházlánc a termékeket, míg a hetedik napon, szeptember 17-én csupán 5 forintért lehet új ruhát vagy cipőt vásárolni. A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is gazdára várnak, így biztos, hogy a család minden tagja talál magának újdonságot. A készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.

Diszkontláncként mindig a vásárlók érdekeit tartjuk szem előtt és a lehető legnagyobb támogatást szeretnénk nyújtani nekik a bevásárlások során. A szeptemberben kezdődő árcsökkentésekben népszerű élelmiszerek lesznek tartósan olcsóbbak, míg a ruházati termékek és cipők leárazásával minden vásárló számára szeretnénk a lehető legolcsóbbá tenni az őszi ruhatárfrissítést – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

