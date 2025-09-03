Jó tudni: erre lehet beváltani a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványt

Szeptember 1-jén kezdték el postán kézbesíteni a nyugdíjasoknak járó 30 000 Ft értékű élelmiszer-utalványokat. Most kiderült, pontosan milyen feltételekkel és mire lehet beváltani.

A Magyar Posta szeptember 1. és október 15. között kézbesíti a nyugdíjasoknak és nyugdíjszerű ellátásban részesülő jogosultaknak a 30 000 Ft értékű élelmiszer-utalványokat. Hogy elkerüljük a kellemetlenségeket a pénztárnál, érdemes tisztában lenni, pontosan milyen feltételekkel és mire lehet beváltani az utalványokat.

Meddig lehet beváltani?

Az élelmiszer-utalványokat 2025. december 31-ig lehet felhasználni. Az üzletekben ellenőrzik az érvényességet, továbbá arra is felhívják a figyelmet, hogy az utalványoknak sérülésmentesnek kell lenniük, valamint a biztonsági elemek sem hiányozhatnak vagy lehetnek sérültek, ellenkező esetben ugyanis visszautasítják az utalványokat.

A felhasználáskor észben kell tartani, hogy az utalványt nem lehet készpénzre váltani, valamint nem is jár vissza utána pénz!

Az utalványokat kizárólag Magyarország területén lehet beváltani.

Fontos! A rendelet értelmében az utalványt köteles elfogadni minden olyan kereskedő és őstermelő, aki hideg élelmiszert árusít nem vendéglátó-ipari tevékenység keretében, hanem például boltban vagy piacon.

Ezek az alábbiak lehetnek például:

Élelmiszer jellegű vegyesbolt – például falusi kisbolt, sarki ABC, kis közért

– például falusi kisbolt, sarki ABC, kis közért Zöldséges – friss zöldséget, gyümölcsöt árusító üzlet

– friss zöldséget, gyümölcsöt árusító üzlet Húsbolt , hentes – húsárut, felvágottat kínáló kereskedés

, hentes – húsárut, felvágottat kínáló kereskedés Pékség , kenyérbolt – pékáru, kenyér, sütemény árusítása

, kenyérbolt – pékáru, kenyér, sütemény árusítása Egyéb élelmiszerüzlet – pl. tejbolt, mézbolt, tojásárusító üzlet

– pl. tejbolt, mézbolt, tojásárusító üzlet Termelői piacon árusító kistermelő, aki saját terményét értékesíti

Fontos hangsúlyozni, hogy olyan üzletekben, amelyeknek nem élelmiszer-kereskedelem a főtevékenysége, nem lehet beváltani az utalványokat, így például drogériákban, benzinkutakon, sportboltokban, elektronikai üzletekben és olyan vegyes profilú üzletekben, ahol nem az élelmiszer-kereskedelem a főtevékenység.

Mire lehet beváltani?

Az élelmiszer utalványokat hidegélelmiszerre lehet beváltani, ezzel párhuzamosan pedig nem lehet belőlük többek között alkoholos italokat, dohánytermékeket, melegételt vagy melegkonyhai termékeket, háztartási cikkeket, kozmetikumokat, vegyi árukat vásárolni.

Mi számít akkor hideg élelmiszernek?

A vonatkozó jogszabályban ebbe a kategóriába tartozó élelmiszerek listája csaknem 180 oldalra rúg, így nehéz felsorolni minden élelmiszert, amire be lehet váltani az utalványt. A Pénzcentrum listája azonban képet ad arról, mennyiféle terméket lehet beszerezni az utalvánnyal:

hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek, belsőségek, valamint ehető csontféleségek (például: máj, szív, vese, tüdő, belek, gyomor, nyelv, csont),

halak és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállatok,

és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállatok, tejtermékek, madártojás, természetes méz, máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer (például: propolisz, zselatin),

élelmezési célra alkalmas zöldségfélék (például: különböző saláták, káposzta, kelkáposzta, spenót, sóska, paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, hüvelyes zöldségek (zöldborsó, zöldbab), zeller, karfiol, brokkoli, és egyes gyökerek és gumók (például: sárgarépa, petrezselyemgyökér, cékla, retek, torma, hagymák) – (aprított és darabolt formák is),

(például: különböző saláták, káposzta, kelkáposzta, spenót, sóska, paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, hüvelyes zöldségek (zöldborsó, zöldbab), zeller, karfiol, brokkoli, és egyes gyökerek és gumók (például: sárgarépa, petrezselyemgyökér, cékla, retek, torma, hagymák) – (aprított és darabolt formák is), élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék , citrusfélék vagy a dinnyefélék héja,

és , citrusfélék vagy a dinnyefélék héja, kávé, tea (gyógynövénytea, fekete/zöld tea, gyümölcstea – filteres, szálas, tört), matétea és fűszerek (például: fűszerpaprika, fekete bors, kömény, babérlevél, majoranna, tárkony, szárított kapor, petrezselyem, fahéj, szegfűszeg, szerecsendió (szárított, egész, tört, vagy őrölt formák)),

gabonafélék (például: búza, rizs, kukorica, zab/zabpehely, köles),

(például: búza, rizs, kukorica, zab/zabpehely, köles), malomipari termékek (például: lisztek, korpák, darák), maláta, keményítők, inulin, búzasikér,

olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, különféle magvak és gyümölcsök, ipari vagy gyógynövények (például: kamilla, csalán, orbáncfű, borsmenta, levendula, citromfű),

és olajtartalmú gyümölcsök, különféle magvak és gyümölcsök, ipari vagy gyógynövények (például: kamilla, csalán, orbáncfű, borsmenta, levendula, citromfű), máshol nem említett növényi termékek (például: sztívia, bambuszrügy, ehető algák, tápiókagyöngy)

állati, növényi vagy mikrobiális zsír és olaj és ezek bontási termékei, elkészített étkezési zsír,

húsból, halból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból készült termékek,

cukor és cukoráruk (például: kristálycukor, porcukor, kockacukor, nádcukor, barnacukor, fruktóz),

és cukoráruk (például: kristálycukor, porcukor, kockacukor, nádcukor, barnacukor, fruktóz), kakaó és kakaókészítmények,

gabona , liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek, cukrászati termékek,

, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek, cukrászati termékek, zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények (például: savanyúságok, zöldségkonzervek, zöldségkrémek és pástétomok, szárított zöldségek, aszalt, vagy kandírozott gyümölcsök, lekvár, dzsem, gyümölcskonzervek (befőtt, kompót), diókrém, mogyorókrém, pirított és vagy sózott magvak),

különféle ehető készítmények (például: mustár, ketchup, szójaszósz, leves, erőleves előállítására alkalmas készítmények (például: leveskockák, zacskós levesek), étrend-kiegészítők, csecsemők vagy kisgyermekek számára szánt élelmiszerek, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, amelyek két vagy több alapvető élelmiszer-összetevő, mint pl. hús, hal, zöldségek, gyümölcs vagy diófélék finoman homogenizált keverékéből állnak,

italok (például: ásványvizek, palackozott ivóvíz, szódavíz, üdítőitalok), ecet,

(például: ásványvizek, palackozott ivóvíz, szódavíz, üdítőitalok), ecet, só.

Még több információ a nyugdíjas élelmiszerutalványokról a Pénzcentrum oldalán érhető el.

Forrásunk volt.