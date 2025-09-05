Az ALDI után a Lidl-ben is kupont kap, aki nyugdíjas utalvánnyal vásárol

Ahogy arról korábban beszámoltunk, szeptember 1-jén elkezdték kézbesíteni a nyugdíjasoknak járó 30 000 Ft értékű élelmiszer-utalványokat. A hideg élelmiszerre beváltható utalványokat december 31-ig lehet felhasználni belföldön. Az ALDI minden elköltött 8000 Ft után 1000 Ft-os kupont ad, ha fizetéshez akár csak részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel a vásárló. Mostantól pedig akár 10%-kal többet ér a pénze annak, aki a Lidl üzleteiben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizet.

3000 Ft plusz járhat a nyugdíjas élelmiszer-utalványokért a Lidl-ben

A Lidl a legalább 5 ezer forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalvány beváltása után 500 forintos kupont ad ajándékba. Ez azt jelenti, hogy akár 3000 Ft-tal többet érhetnek az utalványok, ha azt a Lidl áruházaiban vásárolják le őket. Ezen felül még további kedvezményeket is biztosít a Lidl-ben.

Amennyiben a nyugdíjasok a Lidl-kupon beváltása során legalább 5000 Ft értékben vásárolnak, újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá a Lidl Plus applikációban.

Ezzel a döntésünkkel valódi segítséget szeretnénk nyújtani a nyugdíjasok számára, hogy ezáltal is csökkenthessék mindennapi kiadásaikat vagy esetleg több, az egészségüket támogató élelmiszert tudjanak vásárolni – mondta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország kommunikációs vezetője.

A nyugdíjas élelmiszer-utalványokat december 31-ig lehet beváltani, így eddig az időpontig lehet velük hideg élelmiszert vásárolni a Lidl valamennyi magyarországi áruházában.

Arról, hogy mi minősül hideg élelmiszernek, ebben a cikkünkben írtunk. A Lidl Plus kuponok érvényesítésére pedig a megszerzést követő 7. napig van lehetőség.

