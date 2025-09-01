Gasztro

2025.09.01.

Kedvezményt kap, aki nyugdíjas utalvánnyal fizet az ALDI-ban

Az ALDI segíti a nyugdíjasok vásárlását, és a nyugdíjas utalvány mellett most extra kedvezményt is nyújt a mindennapi bevásárláshoz.

Az ALDI áruházakban többet ér a nyugdíjas utalvány: 1000 forint értékű ALDI-kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és fizetéshez akár csak részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel. A kupon bármelyik magyar ALDI-ban bármilyen termék bármilyen összegű vásárlásakor felhasználható.

Nyugdíjas vásárló a kenyerek közt
Kiegészíti az ALDI a nyugdíjas utalványt

Az ALDI ismét jelentős segítséget nyújt vásárlóinak, hogy minél olcsóbban tudják intézni a mindennapi bevásárlást. Az áruházlánc most kiemelt figyelmet fordít mindazokra, akik nyugellátásban részesülnek. A heti árleszállítások mellett szeptember 1-jétől mindazok, akik a (226/2025. VII. 28.) kormányrendelet értelmében a Magyar Államkincstár által a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó nyugdíjas élelmiszer-utalványt az ALDI áruházakban fordítják élelmiszer-vásárlásra, 1000 forintos ALDI-kupont kapnak, amennyiben vásárlásuk eléri a 8000 forintos értékhatárt.

Az 1000 forintos ALDI-kupon akkor is jár, ha csak a vásárlás egy részét egyenlítik ki nyugdíjas utalvánnyal, és – értékhatártól függetlenül – az ország 185 ALDI áruházában bármilyen termék, akár tisztítószer vásárlására is felhasználható.

Az ALDI-nál igyekszünk csökkenteni vásárlóink mindennapi terheit – ezt versenyképes árakkal, valamint folyamatosan bővülő és egyre nagyobb kedvezményekkel tesszük, hozzájárulva ezzel az infláció mérsékléséhez is. A nyugdíjas utalványok felhasználása után adott ALDI-kupon jelentős kedvezmény a következő vásárláskor, és bármilyen termékre felhasználható. Az intézkedés közvetlen segítséget jelent azoknak, akik jellemzően nagyobb arányban költik jövedelmüket alapvető termékekre, így az áremelkedések őket különösen érintik

– mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.
  • az ALDI nyugdíjas kupon a készlet erejéig, de legkésőbb 2025. október 31-ig érhető el a pénztáraknál
  • a kupon 2025. szeptember 1-jétől november 30-ig váltható be, így az élelmiszerek és háztartási tisztítószerek mellett akár a karácsonyi készülődéskor is felhasználható.
