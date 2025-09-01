Kedvezményt kap, aki nyugdíjas utalvánnyal fizet az ALDI-ban

Az ALDI áruházakban többet ér a nyugdíjas utalvány: 1000 forint értékű ALDI-kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és fizetéshez akár csak részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel. A kupon bármelyik magyar ALDI-ban bármilyen termék bármilyen összegű vásárlásakor felhasználható.
Kiegészíti az ALDI a nyugdíjas utalványt
Az ALDI ismét jelentős segítséget nyújt vásárlóinak, hogy minél olcsóbban tudják intézni a mindennapi bevásárlást. Az áruházlánc most kiemelt figyelmet fordít mindazokra, akik nyugellátásban részesülnek. A heti árleszállítások mellett szeptember 1-jétől mindazok, akik a (226/2025. VII. 28.) kormányrendelet értelmében a Magyar Államkincstár által a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó nyugdíjas élelmiszer-utalványt az ALDI áruházakban fordítják élelmiszer-vásárlásra, 1000 forintos ALDI-kupont kapnak, amennyiben vásárlásuk eléri a 8000 forintos értékhatárt.
Az 1000 forintos ALDI-kupon akkor is jár, ha csak a vásárlás egy részét egyenlítik ki nyugdíjas utalvánnyal, és – értékhatártól függetlenül – az ország 185 ALDI áruházában bármilyen termék, akár tisztítószer vásárlására is felhasználható.
Az ALDI-nál igyekszünk csökkenteni vásárlóink mindennapi terheit – ezt versenyképes árakkal, valamint folyamatosan bővülő és egyre nagyobb kedvezményekkel tesszük, hozzájárulva ezzel az infláció mérsékléséhez is. A nyugdíjas utalványok felhasználása után adott ALDI-kupon jelentős kedvezmény a következő vásárláskor, és bármilyen termékre felhasználható. Az intézkedés közvetlen segítséget jelent azoknak, akik jellemzően nagyobb arányban költik jövedelmüket alapvető termékekre, így az áremelkedések őket különösen érintik– mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.
- az ALDI nyugdíjas kupon a készlet erejéig, de legkésőbb 2025. október 31-ig érhető el a pénztáraknál
- a kupon 2025. szeptember 1-jétől november 30-ig váltható be, így az élelmiszerek és háztartási tisztítószerek mellett akár a karácsonyi készülődéskor is felhasználható.