Ha nyár, akkor bográcsozás, baráti összejövetelek és szabadtéri főzés – ehhez pedig jól jön egy megbízható, nagy méretű bogrács. Most a Penny akciósan kínálja a szezon egyik legkeresettebb kiegészítő, amely pillanatok alatt a nyári bulik középpontjává válhat.

Ahogy beköszönt a jó idő, egyre többen szerveznek baráti összejöveteleket vagy családi ebédeket a szabadban. A nyári hétvégék hangulatához szinte hozzátartozik, hogy valami finom étel készül a tűz fölött, miközben mindenki beszélget, nevet és élvezi a napsütést. Ilyenkor jól jön egy megbízható, nagy méretű bogrács, amiben egyszerre sok adag étel készülhet el.

A nyári bulik elengedhetetlen kelléke most akciós a Pennyben – Gyorsan elfogyhat

Most éppen egy ilyen praktikus darab került akcióba a Penny kínálatában. A 14 literes zománcozott bogrács ideális választás lehet azoknak, akik gyakran főznek nagyobb társaságra, vagy egyszerűen csak szeretnék feldobni a nyári programokat egy közös főzéssel.

A mérete lehetővé teszi, hogy egyszerre több adag gulyás, pörkölt vagy akár halászlé is elkészüljön benne, így nem kell attól tartani, hogy valaki éhes marad.

A zománcozott felületnek köszönhetően az edény strapabíró és könnyen tisztítható, ami különösen fontos, ha rendszeresen használjuk.

A Penny bográcsa 05.06., szerdáig kapható:

anyaga zománcozott vas

űrtartalma 14 liter

átmérője 40,5 cm

ára csupán 3999Ft

Az ilyen jellegű szezonális termékek általában gyorsan elfogynak, főleg akkor, ha kedvező áron kerülnek a boltok polcaira. Érdemes tehát időben beszerezni, ha már tervben van egy kerti buli, családi ünnep vagy akár egy spontán hétvégi főzés a barátokkal. Egy jól megválasztott bogrács hosszú éveken át hasznos társ lehet.

