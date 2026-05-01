Az ablakmosást mindig ezzel a lépéssel fejezd be, ha tükörsima végeredményt szeretnél

Próbálkozhatsz szupererős ablaktisztító vegyszerrel vagy akár házi, ecetes tisztítószerrel, ha ezt a lépést lehagyod az ablakmosás végéről, nem lesz csíkmentes a felület.

A különbség a tiszta és a valóban ragyogó ablak között gyakran egy apró lépésen múlik, amit sokan sajnos kifelejtenek:

a tisztítószeres ablakmosás után egy száraz mikroszálas kendővel is át kell polírozni az üveget.

Egy száraz kendő használata nagyon hatékony lehet a visszamaradt anyagok felszedésében

A lényeg: ne hagyd ki a száraz ronggyal való utolsó simításokat!

Az első törlés hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket és az ujjlenyomatokat, de néha maradhatnak koncentráltabb tisztítószer-maradványok, amelyek száradáskor csíkokat hagynak maguk után. Egy külön, száraz kendő használata nagyon hatékony lehet a visszamaradt anyagok felszedésében – mondja Noah Pinsonnault, a Good Housekeeping otthonápolási és takarítási szakértője.

Fontos: a csíkmentes végeredményért már a tisztítószeres permetezés előtt tenni kell!

Ha először eltávolítjuk a port az ablaksínekből és a keretről, megelőzhetjük, hogy az összekeveredjen a tisztítószerrel, és matt, fátyolos réteget hagyjon maga után.

Így tisztítsd az ablakot, lépésről lépésre:

Első lépés: távolítsuk el a laza szennyeződéseket az ablakkeretről, a sínekből és a párkányról egy résszívó fejjel ellátott porszívóval, portörlővel vagy kendővel.

--> Ez különösen hasznos a gyakran nyitogatott ablakoknál, ahol könnyen felhalmozódik a kosz.

Második lépés: töröljük át a keretet, sőt magát az üveget is egy száraz mikroszálas kendővel.

--> Ez elsőre felesleges plusz lépésnek tűnhet, de segít összegyűjteni azokat az apró porszemeket, amelyeket a porszívó nem feltétlenül szed fel, így nem alakul ki csíkos, fátyolos bevonat a tisztítószer használata után.

Fejezzük be a folyamatot azzal, hogy száraz mikroszálas kendővel átfényesítjük az ablakot

Harmadik lépés: amikor minden pormentes, fújjuk be az üveget ablaktisztítóval, majd töröljük le egy tiszta ronggyal, felülről lefelé haladva.

Végül fejezzük be a folyamatot azzal, hogy száraz mikroszálas kendővel átfényesítjük az ablakot. Csillogni és villogni fog!

Forrásunk volt.