Ez a legegészségesebb húsféle az 55 év felettiek számára – Nem a csirke és nem a pulyka

55 év felett már különösen oda kell figyelnünk táplálkozásunkra, különösen a fehérjebevitelre, hiszen testünk izomtömege folyamatosan csökken. Bár a legegészségesebb húsfélék között a csirkét és a pulykát tartjuk számon, szakértők szerint az 55 év felettieknek más húsféle ajánlott.

A csirke és a pulyka, mint alacsony zsírtartalmú, de magas fehérjetartalmú alapanyagok a legegészségesebbnek tartott húsfélék között állnak. Ennek ellenére a szakértők egy másfélét ajánlanak 55 éves kor felett. Lássuk!

Miért fontos a fehérje, és mi a legjobb húsféle?

A fehérje elengedhetetlen makrotápanyag a szervezet számára, bármilyen korosztályról legyen szó. 55 év felett ráadásul különösen ajánlott jobban odafigyelni ennek mennyiségére (de nem kell túlzásba esni), hiszen ilyenkor megkezdődik az izomtömeg fokozatos csökkenése.

A hús fontos fehérjeforrás, valamint B-vitaminban, vasban és cinkben is gazdag, ezért is lehet fontos, hogy étrendünk része legyen, főleg 55 év felett.

A csirke és a pulyka az elsők között állnak, ha arról van szó, mi a legjobb testünk számára. Ez az állítás azonban nincs így, mert hiába magas a fehérje- , és alacsony a zsírtartalma, 55 év felett van egy jobb húsválasztás a szakértők szerint.

Ez pedig nem más, mint a nyúlhús.

A sokféleképpen és könnyen elkészíthető nyúl, nemcsak egészséges, hanem könnyen emészthető is. Alacsony zsírtartalmú fehér hús, gazdag magas biológiai értékű fehérjékkel, és jelentős mennyiségű B-vitamint tartalmaz. Emiatt gyakori választás a kiegyensúlyozott és egészséges étrendben.

A fő különbség a nyúlhús és a csirke- vagy pulykahús között a zsír.

A nyúlhús általában még kevesebb izomközi zsírt és koleszterint tartalmaz.

