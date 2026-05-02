Életmód

2026.05.02.

Ezek a hétköznapi fűszerek segíthetnek csökkenteni a gyulladást a szervezetben

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A krónikus gyulladás sokáig rejtve maradhat, mégis komoly betegségek kialakulásához járulhat hozzá. Egy friss kutatás szerint azonban néhány hétköznapi fűszer kombinációja meglepően erős hatással lehet a szervezet gyulladásos folyamataira.

A gyulladás az immunrendszer természetes válasza a fertőzésekre és sérülésekre, de amikor tartóssá válik, komoly egészségügyi problémákhoz vezethet. A krónikus gyulladást összefüggésbe hozzák a 2-es típusú cukorbetegséggel, a szív- és érrendszeri betegségekkel, sőt bizonyos daganatos megbetegedésekkel is.

A szakemberek szerint az étrend jelentős szerepet játszik abban, mennyire aktívak ezek a gyulladásos folyamatok. Egyre több kutatás igazolja, hogy bizonyos növényi vegyületek képesek befolyásolni az immunrendszer működését.

Egy nő friss mentaleveleket tart a kezében és beleszagol a zöld fűszernövény csokorba egy világos, napfényes konyhában.
Ezek a hétköznapi fűszerek segíthetnek csökkenteni a gyulladást a szervezetben

Nem egyetlen csodafűszer a megoldás

A Tokiói Tudományegyetem kutatói azt vizsgálták, hogyan hatnak együtt azok a természetes anyagok, amelyekkel nap mint nap találkozunk a konyhában.

A kutatás vezetője, Gen-ichiro Arimura szerint a valódi hatás nem feltétlenül az egyes összetevőkben rejlik, hanem azok kombinációjában.

A vizsgálatban három ismert növényi vegyületet elemeztek:

  • mentol – amely a mentában található meg
  • 1,8-cineol – az eukaliptusz egyik fő hatóanyaga
  • kapszaicin – a chili paprika csípősségéért felelős vegyület

A kutatók immunsejteken, úgynevezett makrofágokon tesztelték az anyagokat. Ezek a sejtek fontos szerepet játszanak a gyulladásos folyamatok szabályozásában.

Cserepes chilipaprika növény erkélyen vagy teraszon, a zöld levelek között sok apró, élénkpiros csilipaprika terméssel.
A chili paprika segíthet csökkenteni a gyulladást

Együtt sokkal erősebb lehet a hatásuk

Az eredmények szerint a kapszaicin és a mentol, illetve a kapszaicin és az eukaliptusz hatóanyagának kombinációja jóval erősebben csökkentette a gyulladásos jelzőmolekulák termelődését, mint az egyes anyagok külön-külön.

A kutatók úgy vélik, ennek oka az lehet, hogy a vegyületek eltérő sejtszintű mechanizmusokon keresztül fejtik ki hatásukat, így képesek egymást erősíteni. Ez új megvilágításba helyezi a hagyományos konyhák fűszerhasználatát is.

A mediterrán és ázsiai étrend sem véletlenül egészséges

A mediterrán, indiai vagy kínai konyha gyakran többféle aromás növényt és csípős fűszert használ egyszerre. A szakértők szerint ezek az étrendek részben éppen ezért lehetnek kedvezőek az egészségre.

Fontos azonban, hogy a fűszerek önmagukban nem csodaszerek. A kiegyensúlyozott táplálkozás, a megfelelő zöldségfogyasztás és a túlzott cukor- és zsírfogyasztás kerülése továbbra is alapvető szerepet játszik a gyulladás csökkentésében.

A kutatás ugyanakkor újabb bizonyíték arra, hogy a hétköznapi fűszerek nemcsak ízesítenek, hanem hosszú távon az egészségünket is támogathatják.

Forrásunk volt.

