Nosalty 7 nap, 7 étel: rántott sajton és rakottason át a sajttortáig, minden napra jut sajtos fogás

SAJT! Elég ezt a négy betűt leírni, és automatikusan eszünkbe jut egy retró rántott sajt, egy jól megpakolt, nyúlós sajtos pizza vagy a legfinomabb sajtos pogácsa. Mindenki odavan érte, na jó, majdnem mindenki. A héten nekik kedveskedünk parádés sajtos fogásokkal.

A sajt az egyik legkedveltebb ételünk: lehet reggeli, uzsonna, gyors vacsora vagy egy ünnepi fogás koronája is. Szeretjük, mert a sajt egyszerre krémes, sós, karakteres vagy éppen lágy, ráadásul szinte minden ételhez találunk megfelelő fajtát.

A friss sajtok, például a mozzarella, a ricotta vagy a mascarpone könnyedebb fogásokhoz ideálisak, míg a félkemény és kemény sajtok – mint a trappista, az edami, a gouda, a cheddar, az ementáli vagy a parmezán – szendvicsekben, tésztákon és rakott ételekben is parádéznak.

A penészes sajtok, például a camembert, a brie, a gorgonzola vagy a rokfort különleges ízükkel teszik izgalmassá az ételeket, de ott vannak még a juh- és kecskesajtok, valamint a füstölt változatok is, amelyek újabb színt visznek a mindennapi főzésbe. Nem csoda, hogy a sajt szinte minden konyhában alapélelmiszernek számít.

A Mozzarella Schnitzel (Rántott mozzarella) receptjéért kattints a képre! Hering András / Nosalty

Több okból is érdemes sajtot fogyasztani, lássuk az egészségügyi előnyöket:

Magas fehérjetartalma hozzájárul az izmok és a szövetek felépítéséhez, valamint a hosszabb teltségérzethez.

Kiváló kalciumforrás, amely támogatja a csontok és a fogak egészségét.

Foszfort is tartalmaz, amely a kalciummal együtt fontos szerepet játszik a csontanyagcserében.

B12-vitaminban gazdag, amely hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez és a vörösvértest-képzéshez.

A hosszabb érlelésű sajtok természetes módon nagyon alacsony laktóztartalmúak, ezért sok laktózérzékeny is jobban tolerálja őket.

Egyes sajtok értékes probiotikus baktériumokat is tartalmazhatnak, amelyek támogathatják a bélflóra egyensúlyát.

Mértékkel fogyasztva jól beilleszthető a kiegyensúlyozott étrendbe, hiszen sok fontos tápanyagot biztosít kis mennyiségben is.

E heti ajánlónkban a sajtos kedvenceket hoztunk, az előételtől a desszertig, mert ez az alapanyag elképesztően sokoldalú, lessétek a sajtos napokat!

Tudtad? 2000-féle sajtot készítenek, és ugyanabból a tejből is egészen eltérő ízű sajt születhet attól függően, milyen kultúrával oltják be, mennyi ideig érlelik, illetve milyen körülmények között készül, ezért nincs két teljesen egyforma A világon több mintkészítenek, és ugyanabból a tejből is egészen eltérő ízű sajt születhet attól függően, milyen kultúrával oltják be, mennyi ideig érlelik, illetve milyen körülmények között készül, ezért nincs két teljesen egyforma sajtélmény

Kattintsatok a képre, és rögvest eláruljuk, melyik édes vagy sós sajtos ételt ne legyetek restek elkészíteni!

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