Nosalty 7 nap, 7 étel: rántott sajton és rakottason át a sajttortáig, minden napra jut sajtos fogás

A sajt az egyik legkedveltebb ételünk: lehet reggeli, uzsonna, gyors vacsora vagy egy ünnepi fogás koronája is. Szeretjük, mert a sajt egyszerre krémes, sós, karakteres vagy éppen lágy, ráadásul szinte minden ételhez találunk megfelelő fajtát.
A friss sajtok, például a mozzarella, a ricotta vagy a mascarpone könnyedebb fogásokhoz ideálisak, míg a félkemény és kemény sajtok – mint a trappista, az edami, a gouda, a cheddar, az ementáli vagy a parmezán – szendvicsekben, tésztákon és rakott ételekben is parádéznak.
A penészes sajtok, például a camembert, a brie, a gorgonzola vagy a rokfort különleges ízükkel teszik izgalmassá az ételeket, de ott vannak még a juh- és kecskesajtok, valamint a füstölt változatok is, amelyek újabb színt visznek a mindennapi főzésbe. Nem csoda, hogy a sajt szinte minden konyhában alapélelmiszernek számít.
Több okból is érdemes sajtot fogyasztani, lássuk az egészségügyi előnyöket:
- Magas fehérjetartalma hozzájárul az izmok és a szövetek felépítéséhez, valamint a hosszabb teltségérzethez.
- Kiváló kalciumforrás, amely támogatja a csontok és a fogak egészségét.
- Foszfort is tartalmaz, amely a kalciummal együtt fontos szerepet játszik a csontanyagcserében.
- B12-vitaminban gazdag, amely hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez és a vörösvértest-képzéshez.
- A hosszabb érlelésű sajtok természetes módon nagyon alacsony laktóztartalmúak, ezért sok laktózérzékeny is jobban tolerálja őket.
- Egyes sajtok értékes probiotikus baktériumokat is tartalmazhatnak, amelyek támogathatják a bélflóra egyensúlyát.
- Mértékkel fogyasztva jól beilleszthető a kiegyensúlyozott étrendbe, hiszen sok fontos tápanyagot biztosít kis mennyiségben is.
E heti ajánlónkban a sajtos kedvenceket hoztunk, az előételtől a desszertig, mert ez az alapanyag elképesztően sokoldalú, lessétek a sajtos napokat!
Tudtad?
Kattintsatok a képre, és rögvest eláruljuk, melyik édes vagy sós sajtos ételt ne legyetek restek elkészíteni!
Még több sajtos étel, aminek nem lehet ellenállni: