Most aztán kedvünkre paradicsomozhatunk, hiszen itt a szezonja e szívünknek kedves zöldségnek (vagy gyümölcsnek?). Édesen és sósan, elő-és főételként, de még desszertként is imádjuk, csodáljuk. Használjátok ki a szezont, és süssetek-főzzetek paradicsommal!

Az egyik legjobb konyhai megközelítés, ha kihasználod a szezon adta vitaminban gazdag zöldségeket a főzés során. Éppen ezért kínálunk minden csillagjegy számára a paradicsomos fogásokat, hiszen sokszínűen és egészségesen étkezhetünk segítségével.

Nosalty Heti Ételhoroszkóp: Ez a paradicsomos fogás a csillagjegyed óhaja

A paradicsom mindenhol ott van

A paradicsomos ételek világszerte rendkívül népszerűek, hiszen a paradicsom sokoldalúan felhasználható alapanyag. Frissen, püréként vagy szószként egyaránt kiváló, és számos ételnek ad kellemesen édes-savanykás ízt. Emellett gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban, ezért nemcsak finom, hanem egészséges választás is.

A mediterrán konyha különösen sok paradicsomos fogást kínál. Az olasz tésztaételek, például a paradicsomszószos spagetti vagy a lasagne, elképzelhetetlenek jó minőségű paradicsom nélkül.

Ugyanígy népszerű a pizza, amelynek egyik legfontosabb alapja a fűszeres paradicsomszósz. A görög és spanyol konyhában is gyakran találkozhatunk paradicsomos levesekkel, ragukkal és zöldségételekkel.

A magyar konyhában szintén fontos szerepet játszanak a paradicsomos ételek. A paradicsomleves sok család kedvence, de a paradicsomos káposzta, a töltött paprika paradicsomszósszal vagy a lecsó is gyakran kerül az asztalra. Ezek az ételek egyszerű alapanyagokból készülnek, mégis ízletesek és laktatóak.

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A paradicsomos ételek előnye, hogy könnyen a saját ízlésünkhöz igazíthatók. Különféle fűszerekkel, például bazsalikommal, oregánóval, kakukkfűvel vagy fokhagymával még gazdagabbá tehetjük az ízüket. Húsokkal, halakkal, tésztákkal vagy zöldségekkel egyaránt jól párosíthatók, így szinte mindenki megtalálhatja a számára legfinomabb paradicsomos fogást.

Miért jó nekünk a paradicsom?

A paradicsom C-vitamin-tartalma a maga nemében egészen kiemelkedő, emellett A-, B1-, B2-, B6- és K-vitaminban sem szenved hiányt. Ásványi anyagai között foszfort, kálciumot, magnéziumot, káliumot, ként és folsavat találunk, amik mind elengedhetetlenek az egészséges szervezet működéséhez.

Tudtad? Magas rosttartalma segíti az emésztést és az egészséges bélrendszer meglétét. Magas folyadék tartalma miatt diétákba is könnyen beilleszthető, hiszen 90 százaléka biológia vizet tartalmaz, így 10 dkg friss paradicsom mindössze 18 kcal.

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