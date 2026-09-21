Nosalty 7 nap, 7 étel: hazahozzuk az iskolamenzát, és házi recept szerint készítjük el a kedvenceket

Menő szidni a menzát, de azért tedd a szívedre a kezed: ugye, hogy volt olyan fogás, amiért rohantál a sulimenzára, ha megtudtad, hogy aznap az az ebéd? Lássunk 7 nagy kedvencet 7 napra!

7 nap, 7 étel sorozatunk aktuális epizódja ismét a régi menzás kedvenceket lovagolja meg - ez egy hálás téma, mindig szeretitek, akarva akaratlanul is (jó vagy rossz) emlékeket ébreszt, és jól bizonyítja, hogy otthon, házi recept alapján mennyire finom lehet még az az étel is, amire anno mumusként tekintettünk.

Paradicsomos húsgombóc, menzás piskótakocka csokiöntettel, paprikás krumpli, borsófőzelék, meggymártásás marhahús? Van itt minden!

Menzás paradicsomleves betűtésztával - receptért katt a képre! Nosalty

Következzzen a menzás kedvencek hetes felhozatala: 7 nap 7 étel, csakis a legnosztalgikusabb fogásokkal! Kattints a képre, és nyílik a galéria!

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Azokra is gondoltunk, akik pont azokat szerették a menzán, amit szinte senki: