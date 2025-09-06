Ezeket a növényeket érdemes szeptemberben elültetni, ha buja kertet szeretnénk jövő tavasszal

Amikor beköszönt az ősz, hajlamosak vagyunk megfeledkezni a nem is olyan sokára beköszöntő tavaszról, pedig a szeptember remek időszak arra, hogy megteremtsük az alapokat hozzá.
Az ősz kedvez az ültetésnek
Ha most alaposan beöntözzük az új telepítéseket, tavasszal sokkal könnyebben boldogulnak majd. Íme hét növény, amelyet érdemes már most elültetni, hogy jövő tavasszal igazán látványos kertben gyönyörködhessünk.
Szeptember tehát nem a kert pihenésének hónapja, hanem a következő szezon alapjainak megteremtése. Ha most szánunk egy kis időt az ültetésre, tavasszal sokszínű és buja kerttel hálálják meg a növényeink.