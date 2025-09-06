Ezeket a növényeket érdemes szeptemberben elültetni, ha buja kertet szeretnénk jövő tavasszal

Ha most tesszük meg az előkészületeket, tavasszal bőven meghálálják majd a növények.

Amikor beköszönt az ősz, hajlamosak vagyunk megfeledkezni a nem is olyan sokára beköszöntő tavaszról, pedig a szeptember remek időszak arra, hogy megteremtsük az alapokat hozzá.

Az ősz kedvez az ültetésnek A hűvösebb idő és a gyakori esők ideálisak az ültetéshez, a gyökérfejlődés ugyanis a föld alatt zajlik, ami megerősíti a növényeket a télre.

Ha most alaposan beöntözzük az új telepítéseket, tavasszal sokkal könnyebben boldogulnak majd. Íme hét növény, amelyet érdemes már most elültetni, hogy jövő tavasszal igazán látványos kertben gyönyörködhessünk.

Szeptember tehát nem a kert pihenésének hónapja, hanem a következő szezon alapjainak megteremtése. Ha most szánunk egy kis időt az ültetésre, tavasszal sokszínű és buja kerttel hálálják meg a növényeink.

