Slag vagy kanna? Este vagy reggel? Esővíz, ivóvíz vagy szürke víz? – Így öntözz a kertben, ha tombol a kánikula

Rekord meleg van Európa-szerte, a (hobbi)kertészek illetve kerttulajok pedig joggal aggódnak, hogy a növények hogyan viselik a hőséget. Szakértők szerint ilyenkor sem kell feladni a kertészkedést – okos öntözéssel, árnyékolással és tudatos vízfelhasználással sokat tehetsz a növényeidért, miközben nem pazarolsz vizet és pénzt sem.
Eláruljuk, mit tesznek a profik, ha a növény kiszáradt – És tényleg működik
Mikor érdemes öntözni?
A British Garden Centres szakemberei - és a legtöbb kertész - szerint a legjobb időpont az öntözésre a kora reggel, amikor a talaj hűvösebb, és a víz jobban beszivárog, nem párolog el. Ha reggel nincs időd, a késő esti órák is megfelelőek.
Hogyan öntözz?
- Öntözőkannával érdemes dolgozni, mert így jobban tudatosítható, mennyi vizet adsz a növényeknek!
- A slag akár ötször annyi vizet használ, mint egy kanna ugyanazon mennyiségű növényhez.
- Használhatsz permetezőt is, ami a természetes esőhöz hasonló hatást biztosít.
- A víz mindig a növény tövéhez kerüljön, ne a levelekre!
- Ha a növény küzd a hőséggel, formázd a talajt úgy, hogy megálljon a szár körül a víz, és a gyökérhez jusson.
Milyen gyakran öntözz kánikulában a kertben?
- A cserepes növények viszont gyorsan kiszáradnak, akár napi öntözést is igényelhetnek.
Két ujjad dugd a földbe: ha az ujjaid félig már a földben, és a talaj még mindig száraz , itt az idő öntözni!- tanácsolja sok kertész.
NE így öntözz, ha hőség van:
Ne kis adagokban öntözz és gyakran, mert bár a felszínt nedvesen tartja, a gyökereket nem ---> a cél a mély, de ritka öntözés, hogy a növény gyökerei hatékonyan megtalálják és felszívják a vizet.
Csapvíz helyett esővíz és szürke víz
- Az esővíz gyűjtése költséghatékony és környezetbarát.
- Szürke víz, pl. a zöldségmosó víz vagy a fürdővíz újrahasznosítása szintén alkalmas dísznövényekhez.
- Kerüld, hogy a szürke víz több napig álljon, 24 órán belül használd fel!
- Maradék főzővíz vagy mosogatólé is használható, ha nem tartalmaz erős vegyszereket.
Milyen komposztot használj?
- A nedvességet megtartó komposzt segíti a gyökerek fejlődését - a gazdag, szerves anyagokban bővelkedő komposzt (pl. házi trágyával kevert) a legjobb.
- Kerüld a finom, gyorsan kiszáradó virágföldet.
Tápanyag-utánpótlás
- Hőség idején a rendszeres öntözés kimoshatja a tápanyagokat, ezért fontos a növények "etetése".
- Használhatsz tengeri alga alapú folyékony tápoldatot vagy házi készítésű főzetet például csalánból.
- A mértékletesség kulcsfontosságú, ne vigyük túlzásba a tápanyag-utánpótlást!
7 filléres és természetes tápoldat a gyönyörű növényekért
Mulcsozás fontossága - kánikulában is
- Különösen cserepes növényeknél hasznos: a kéregmulcs vagy komposzt segít megtartani a nedvességet, csökkenti a talaj hőmérsékletét és ritkábban kell öntözni.
- A sóder is jó napos helyekre, mert megelőzi a víz elfolyását.
- Ha nem szeretnél költeni, használj házi komposztot vagy lehullott lombból készült mulcsot – minden szerves anyag “szivacsként” működik.