Slag vagy kanna? Este vagy reggel? Esővíz, ivóvíz vagy szürke víz? – Így öntözz a kertben, ha tombol a kánikula

Tudtad, hogy a kerted zöld lakói, a növények egész nyáron hatékonyan tarthatók víztakarékos módon? Íme tippek az öntözéshez, tápanyag-utánpótláshoz és mulcsozáshoz - hőség idején.

Rekord meleg van Európa-szerte, a (hobbi)kertészek illetve kerttulajok pedig joggal aggódnak, hogy a növények hogyan viselik a hőséget. Szakértők szerint ilyenkor sem kell feladni a kertészkedést – okos öntözéssel, árnyékolással és tudatos vízfelhasználással sokat tehetsz a növényeidért, miközben nem pazarolsz vizet és pénzt sem.

Hőségben a legjobb időpont az öntözésre a kora reggel!

Eláruljuk, mit tesznek a profik, ha a növény kiszáradt – És tényleg működik

Mikor érdemes öntözni?

A British Garden Centres szakemberei - és a legtöbb kertész - szerint a legjobb időpont az öntözésre a kora reggel, amikor a talaj hűvösebb, és a víz jobban beszivárog, nem párolog el. Ha reggel nincs időd, a késő esti órák is megfelelőek.

Hogyan öntözz?

Öntözőkannával érdemes dolgozni, mert így jobban tudatosítható, mennyi vizet adsz a növényeknek!

érdemes dolgozni, mert így jobban tudatosítható, mennyi vizet adsz a növényeknek! A slag akár ötször annyi vizet használ , mint egy kanna ugyanazon mennyiségű növényhez.

, mint egy kanna ugyanazon mennyiségű növényhez. Használhatsz permetezőt is, ami a természetes esőhöz hasonló hatást biztosít.

is, ami a természetes esőhöz hasonló hatást biztosít. A víz mindig a növény tövéhez kerüljön , ne a levelekre!

, ne a levelekre! Ha a növény küzd a hőséggel, formázd a talajt úgy, hogy megálljon a szár körül a víz, és a gyökérhez jusson.

A cél a mély, ritka öntözés, így a növény saját magától keresi a vizet

Milyen gyakran öntözz kánikulában a kertben? - A pázsit és a nagyobb, talajba ültetett növények rendszerint nem igényelnek napi öntözést, heti egyszer elegendő lehet.

- A cserepes növények viszont gyorsan kiszáradnak, akár napi öntözést is igényelhetnek.

Két ujjad dugd a földbe: ha az ujjaid félig már a földben, és a talaj még mindig száraz , itt az idő öntözni! - tanácsolja sok kertész.

NE így öntözz, ha hőség van:

Ne kis adagokban öntözz és gyakran, mert bár a felszínt nedvesen tartja, a gyökereket nem ---> a cél a mély, de ritka öntözés, hogy a növény gyökerei hatékonyan megtalálják és felszívják a vizet.

Csapvíz helyett esővíz és szürke víz

Az esővíz gyűjtése költséghatékony és környezetbarát.

gyűjtése költséghatékony és környezetbarát. Szürke víz, pl. a zöldségmosó víz vagy a fürdővíz újrahasznosítása szintén alkalmas dísznövényekhez.

szintén alkalmas dísznövényekhez. Kerüld, hogy a szürke víz több napig álljon , 24 órán belül használd fel!

, 24 órán belül használd fel! Maradék főzővíz vagy mosogatólé is használható, ha nem tartalmaz erős vegyszereket.

Milyen komposztot használj?

A nedvességet megtartó komposzt segíti a gyökerek fejlődését - a gazdag, szerves anyagokban bővelkedő komposzt (pl . házi trágyával kevert ) a legjobb.

) a legjobb. Kerüld a finom, gyorsan kiszáradó virágföldet.

Nyáron is hasznos a mulcs!

Tápanyag-utánpótlás

Hőség idején a rendszeres öntözés kimoshatja a tápanyagokat, ezért fontos a növények "etetése ".

". Használhatsz tengeri alga alapú folyékony tápoldatot vagy házi készítésű főzetet például csalánból.

vagy házi készítésű főzetet például csalánból. A mértékletesség kulcsfontosságú, ne vigyük túlzásba a tápanyag-utánpótlást!

7 filléres és természetes tápoldat a gyönyörű növényekért

Mulcsozás fontossága - kánikulában is

Különösen cserepes növényeknél hasznos: a kéregmulcs vagy komposzt segít megtartani a nedvességet, csökkenti a talaj hőmérsékletét és ritkábban kell öntözni.

segít megtartani a nedvességet, csökkenti a talaj hőmérsékletét és ritkábban kell öntözni. A sóder is jó napos helyekre, mert megelőzi a víz elfolyását.

napos helyekre, mert megelőzi a víz elfolyását. Ha nem szeretnél költeni, használj házi komposztot vagy lehullott lombból készült mulcsot – minden szerves anyag “szivacsként” működik.

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