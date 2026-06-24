Gasztro

2026.06.24.

Slag vagy kanna? Este vagy reggel? Esővíz, ivóvíz vagy szürke víz? – Így öntözz a kertben, ha tombol a kánikula

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Tudtad, hogy a kerted zöld lakói, a növények egész nyáron hatékonyan tarthatók víztakarékos módon? Íme tippek az öntözéshez, tápanyag-utánpótláshoz és mulcsozáshoz - hőség idején.

Rekord meleg van Európa-szerte, a (hobbi)kertészek illetve kerttulajok pedig joggal aggódnak, hogy a növények hogyan viselik a hőséget. Szakértők szerint ilyenkor sem kell feladni a kertészkedést – okos öntözéssel, árnyékolással és tudatos vízfelhasználással sokat tehetsz a növényeidért, miközben nem pazarolsz vizet és pénzt sem.

Hőségben a legjobb időpont az öntözésre a kora reggel!

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Mikor érdemes öntözni?

A British Garden Centres szakemberei - és a legtöbb kertész - szerint a legjobb időpont az öntözésre a kora reggel, amikor a talaj hűvösebb, és a víz jobban beszivárog, nem párolog el. Ha reggel nincs időd, a késő esti órák is megfelelőek.

Hogyan öntözz?

  • Öntözőkannával érdemes dolgozni, mert így jobban tudatosítható, mennyi vizet adsz a növényeknek!
  • A slag akár ötször annyi vizet használ, mint egy kanna ugyanazon mennyiségű növényhez.
  • Használhatsz permetezőt is, ami a természetes esőhöz hasonló hatást biztosít.
  • A víz mindig a növény tövéhez kerüljön, ne a levelekre!
  • Ha a növény küzd a hőséggel, formázd a talajt úgy, hogy megálljon a szár körül a víz, és a gyökérhez jusson.
A cél a mély, ritka öntözés, így a növény saját magától keresi a vizet

Milyen gyakran öntözz kánikulában a kertben?

- A pázsit és a nagyobb, talajba ültetett növények rendszerint nem igényelnek napi öntözést, heti egyszer elegendő lehet.
- A cserepes növények viszont gyorsan kiszáradnak, akár napi öntözést is igényelhetnek.

Két ujjad dugd a földbe: ha az ujjaid félig már a földben, és a talaj még mindig száraz , itt az idő öntözni!

- tanácsolja sok kertész.

NE így öntözz, ha hőség van:

Ne kis adagokban öntözz és gyakran, mert bár a felszínt nedvesen tartja, a gyökereket nem ---> a cél a mély, de ritka öntözés, hogy a növény gyökerei hatékonyan megtalálják és felszívják a vizet.

Csapvíz helyett esővíz és szürke víz

  • Az esővíz gyűjtése költséghatékony és környezetbarát.
  • Szürke víz, pl. a zöldségmosó víz vagy a fürdővíz újrahasznosítása szintén alkalmas dísznövényekhez.
  • Kerüld, hogy a szürke víz több napig álljon, 24 órán belül használd fel!
  • Maradék főzővíz vagy mosogatólé is használható, ha nem tartalmaz erős vegyszereket.

Milyen komposztot használj?

  • A nedvességet megtartó komposzt segíti a gyökerek fejlődését - a gazdag, szerves anyagokban bővelkedő komposzt (pl. házi trágyával kevert) a legjobb.
  • Kerüld a finom, gyorsan kiszáradó virágföldet.
Nyáron is hasznos a mulcs!

Tápanyag-utánpótlás

  • Hőség idején a rendszeres öntözés kimoshatja a tápanyagokat, ezért fontos a növények "etetése".
  • Használhatsz tengeri alga alapú folyékony tápoldatot vagy házi készítésű főzetet például csalánból.
  • A mértékletesség kulcsfontosságú, ne vigyük túlzásba a tápanyag-utánpótlást!

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Mulcsozás fontossága - kánikulában is

  • Különösen cserepes növényeknél hasznos: a kéregmulcs vagy komposzt segít megtartani a nedvességet, csökkenti a talaj hőmérsékletét és ritkábban kell öntözni.
  • A sóder is jó napos helyekre, mert megelőzi a víz elfolyását.
  • Ha nem szeretnél költeni, használj házi komposztot vagy lehullott lombból készült mulcsot – minden szerves anyag “szivacsként” működik.

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