Változtatnak a magyarok egyik kedvenc csokiján – Költséghatékonysági okok állnak a háttérben

A Milkát és a Tobleronét gyártó Mondelēz International a késleltetett pénzügyi hatás miatt igyekszik csökkenteni a magas beszerzési költségeket, így a jövőben a töltött csokoládékra helyezi a hangsúlyt.
Hangsúlyt kapnak a töltött csokoládék
Előtérbe kerülnek a nugáttal, karamellel, mogyoróval vagy gyümölccsel töltött édességek a Milka és a Toblerone csokoládékat illetően.
Az új termékfejlesztési stratégiával igyekeznek ellensúlyozni a továbbra is magas kakaóárakat, hiszen a töltött termékek kevesebb kakaót tartalmaznak.
Hiába csökkent a kakaó világpiaci ára 2024-hez képest, ezt legfeljebb 2027-ben érezheti a cég pénzügyi eredményein. Ennek ellenére bővíti prémium termékkínálatát, ennek értelmében a Biscoff márkával fognak együttműködni, aminek során közös márkajelzésű Cadbury Dairy Milk, Milka és Côte d’Or termékek kerülnek a boltokba. Emellett a kisebb kiszerelések és a diszkontláncokban való erődőső jelenlét is fontossá válik. A változások 95 százaléka Európát érinti.
