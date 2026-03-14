Gasztro

2026.03.14.

Változtatnak a magyarok egyik kedvenc csokiján – Költséghatékonysági okok állnak a háttérben

Nosalty profilképe Nosalty

Hiába olcsóbb a kakaó, mint 2024-ben a Mondelēz International költséghatékonysági okokból a töltött csokoládékra fog koncentrálni, hiszen ezek kevesebb csokoládét tartalmaznak. Így a Milkák és Tobleronék receptúrája is megváltozhat.

A Milkát és a Tobleronét gyártó Mondelēz International a késleltetett pénzügyi hatás miatt igyekszik csökkenteni a magas beszerzési költségeket, így a jövőben a töltött csokoládékra helyezi a hangsúlyt.

Milka alpesi csokoládé
Hangsúlyt kapnak a töltött csokoládék

Előtérbe kerülnek a nugáttal, karamellel, mogyoróval vagy gyümölccsel töltött édességek a Milka és a Toblerone csokoládékat illetően.

Az új termékfejlesztési stratégiával igyekeznek ellensúlyozni a továbbra is magas kakaóárakat, hiszen a töltött termékek kevesebb kakaót tartalmaznak.

Hiába csökkent a kakaó világpiaci ára 2024-hez képest, ezt legfeljebb 2027-ben érezheti a cég pénzügyi eredményein. Ennek ellenére bővíti prémium termékkínálatát, ennek értelmében a Biscoff márkával fognak együttműködni, aminek során közös márkajelzésű Cadbury Dairy Milk, Milka és Côte d’Or termékek kerülnek a boltokba. Emellett a kisebb kiszerelések és a diszkontláncokban való erődőső jelenlét is fontossá válik. A változások 95 százaléka Európát érinti.

Forrásunk volt.

Gasztro

Nosalty
Gasztro

Kormos Lili

További cikkek

Még több cikk

