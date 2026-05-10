Az uborka nemcsak frissítő saláta alapanyag, hanem természetes növényvédő szer is lehet. Héja és leve egyaránt segíthet távol tartani a szobanövényeket megtámadó atkákat.

A szobanövények egyik leggyakoribb ellensége az atka, amely szinte észrevétlenül jelenik meg a lakásban. A fertőzés első jele lehet, hogy a levelek barnulni kezdenek, elszáradnak, vagy apró pöttyök jelennek meg rajtuk. Súlyosabb esetben pókhálószerű szövedék is láthatóvá válik a növényeken.

A természetes megoldások hívei szerint ilyenkor érdemes az uborkához nyúlni. Az uborka ugyanis kukurbitacin nevű vegyületet tartalmaz, amely kesernyés ízével és illatával elriasztja a rovarokat és egyes kártevőket.

Természetes növényvédőszer olcsó konyhai alapanyagból – A kártevők ellen is felveszi a küzdelmet

Már az uborkahéj is segíthet

A legegyszerűbb módszer, ha a megmaradt uborkahéjat a virágföld tetejére helyezzük. Ez önmagában is kellemetlenné teheti a környezetet az atkák számára, ráadásul a héj lebomlás közben tápanyagokkal is gazdagíthatja a földet.

Mivel azonban az atkák a száraz, meleg környezetet kedvelik, még hatékonyabb lehet az uborkából készült permet.

Használjunk uborkából készült permetet

Így készül az uborkavíz

Az uborkavizes permet elkészítése rendkívül egyszerű. A levágott uborkahéjat vágjuk kisebb darabokra, majd tegyük egy jól zárható befőttesüvegbe. Öntsük fel vízzel, és hagyjuk állni öt napig. Ezután szűrjük le a folyadékot, majd töltsük permetezőflakonba.

A növényeket alaposan fújjuk le az uborkavízzel, különösen a levelek fonákját és a sűrűbb részeket, ahol az atkák előszeretettel bújnak meg. A nedvesség önmagában is kedvezőtlen számukra, az uborka hatóanyagai pedig tovább fokozhatják a védekezés sikerét.

A megmaradt uborkahéjat sem kell kidobni: komposztként is kiválóan hasznosítható. Az uborka ráadásul foszforban és káliumban gazdag, így hozzájárulhat a növények egészségének megőrzéséhez is.

