Ellepi a kertedet a tyúkhúr? Ezzel a módszerrel szabadulj meg tőle vegyszermentesen

A tyúkhúr egy igen megosztó növény, hiszen van, aki gyógynövényként, míg mások gyomként tekintenek rá. Ha utóbbi csoportot erősíted, és neked is eleged van, hogy az egész kertet benövi a tyúkhúr, akkor mutatjuk a biztos módszert, amivel kiirthatod.

Ha kertünkben felüti a fejét a tyúkhúr, akkor nem minden esetben örülünk a jelenlétének, annak ellenére, hogy hasznos is lehet. Tavasszal nagyon gyorsan terjed, ilyenkor gondot okozhat a mezőgazdasági területeken, hiszen kiszoríthatja a vetést. Lássuk, hogyan tudunk megszabadulni tőle, ha nemkívánatos vendég a házunk táján!

Hogyan lehet kiirtani a tyúkhúrt?

A tyúkhúr nagy ellensége a peronoszpóra, azonban ez nem pusztítja el a magokat, így azok továbbra is csírázóképesek maradnak. Bár a vegyszeres gyomirtás bevethető, ez sok esetben nem jár maradandó sikerrel.

Megoldást jelenthet a vetésváltás, ami azt jelenti, hogy a gabonaföldek helyére a következő évben érdemes kapásnövényeket ültetni.

Emellett a rendszeres talajmunka, mint az őszi szántás is segíthet visszaszorítani a tyúkhúrt. Van, ahol a legeltetés is beválik, hiszen a juhok és szarvasmarhák szívesen fogyasztják.

A kertben a legegyszerűbb a kézi gyomlálás, ami bár időigényes, de hatékony. Legjobb, ha még virágzás előtt ki tudjuk őket szedegetni, mert akkor még nem szórja el a magjait.

A fiatal növényeknél a kapálás is eredményes, a napon hagyva pedig gyorsan kiszárad.

Mit kell tudni a tyúkhúrról?

A népi gyógyászat régóta alkalmazza a tyúkhúrt, mert segíti a vese és a máj működését.

Leggyakrabban teaként vagy tinktúraként fogyasztják – írja a Sokszínűvidék.

Emésztési panaszok esetén is jó szolgálatot tesz, valamint a koleszterinre és a letapadt váladékra is jótékony hatással van, mint köptető.

A növény föld feletti részét kiszárítják vékony rétegben, és teát készítenek belőle, de friss hajtásokból is készíthető ital, ha leforrázzuk. Ha szárított tyúkhúrt használunk, akkor 2,5-3 deciliter forró vízben kell áztatni negyed óráig egy evőkanálnyi adagot.

Amit a tyúkhúrról tudni érdemes:

spenóthoz hasonló íze van

A-, C- és D-vitamint is tartalmaz

vasat, kalciumot, káliumot, foszfort és cinket

salátákban, levesekben és főzelékekben is helyet kaphat

terhes nőknek és 12 év alatti gyermekek számára nem ajánlott a fogyasztása.

