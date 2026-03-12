Ellepi a kertedet a tyúkhúr? Ezzel a módszerrel szabadulj meg tőle vegyszermentesen

Ha kertünkben felüti a fejét a tyúkhúr, akkor nem minden esetben örülünk a jelenlétének, annak ellenére, hogy hasznos is lehet. Tavasszal nagyon gyorsan terjed, ilyenkor gondot okozhat a mezőgazdasági területeken, hiszen kiszoríthatja a vetést. Lássuk, hogyan tudunk megszabadulni tőle, ha nemkívánatos vendég a házunk táján!
Hogyan lehet kiirtani a tyúkhúrt?
A tyúkhúr nagy ellensége a peronoszpóra, azonban ez nem pusztítja el a magokat, így azok továbbra is csírázóképesek maradnak. Bár a vegyszeres gyomirtás bevethető, ez sok esetben nem jár maradandó sikerrel.
Megoldást jelenthet a vetésváltás, ami azt jelenti, hogy a gabonaföldek helyére a következő évben érdemes kapásnövényeket ültetni.
Emellett a rendszeres talajmunka, mint az őszi szántás is segíthet visszaszorítani a tyúkhúrt. Van, ahol a legeltetés is beválik, hiszen a juhok és szarvasmarhák szívesen fogyasztják.
A kertben a legegyszerűbb a kézi gyomlálás, ami bár időigényes, de hatékony. Legjobb, ha még virágzás előtt ki tudjuk őket szedegetni, mert akkor még nem szórja el a magjait.
A fiatal növényeknél a kapálás is eredményes, a napon hagyva pedig gyorsan kiszárad.
Mit kell tudni a tyúkhúrról?
A népi gyógyászat régóta alkalmazza a tyúkhúrt, mert segíti a vese és a máj működését.
Leggyakrabban teaként vagy tinktúraként fogyasztják– írja a Sokszínűvidék.
Emésztési panaszok esetén is jó szolgálatot tesz, valamint a koleszterinre és a letapadt váladékra is jótékony hatással van, mint köptető.
A növény föld feletti részét kiszárítják vékony rétegben, és teát készítenek belőle, de friss hajtásokból is készíthető ital, ha leforrázzuk. Ha szárított tyúkhúrt használunk, akkor 2,5-3 deciliter forró vízben kell áztatni negyed óráig egy evőkanálnyi adagot.
Amit a tyúkhúrról tudni érdemes:
- spenóthoz hasonló íze van
- A-, C- és D-vitamint is tartalmaz
- vasat, kalciumot, káliumot, foszfort és cinket
- salátákban, levesekben és főzelékekben is helyet kaphat
- terhes nőknek és 12 év alatti gyermekek számára nem ajánlott a fogyasztása.