Mit főzzek ma? Sültparadicsom-leves, sóskás tőkehal és fantasztikus fehércsokis isler kerül asztalra

Több mint tíz éve már, hogy Tóth Ágnes elindította a Nar Gourmet blogot, amiből azóta isztambuli gasztrotúrák, török tematikájú reggelik és vacsorák nőttek ki, sőt, saját lakáséttermet is indított – Ági által pedig kicsit mindannyian beleszerettünk Törökországba. Miért eszünk mást Törökország keleti és nyugati végében? Mi a különbség a kebab és a döner között? Mi az oka a török sorozatok elképesztő népszerűségének, és mi a kedvenc étele annak, aki szinte hazajár Törökországba? Többek között ezekről is beszélt a Nosaltynak adott interjújában.