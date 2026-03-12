Mentes

2026.03.12.

Mit főzzek ma? Sültparadicsom-leves, sóskás tőkehal és fantasztikus fehércsokis isler kerül asztalra

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

Ne hagyjuk magunkat éhesen ma sem: sült paradicsomtól intenzív leves, omlós húsú hal sóskás szósszal és még egy fehércsokiköntösbe mártott isler is csábít.

Három mesés fogás:

Tóth Ágnes / Nar Gourmet / Csipke Judit
Gasztro

Isztambuli gasztrotúrák, török tematikájú reggelik és vacsorák – A Nar...

Több mint tíz éve már, hogy Tóth Ágnes elindította a Nar Gourmet blogot, amiből azóta isztambuli gasztrotúrák, török tematikájú reggelik és vacsorák nőttek ki, sőt, saját lakáséttermet is indított – Ági által pedig kicsit mindannyian beleszerettünk Törökországba. Miért eszünk mást Törökország keleti és nyugati végében? Mi a különbség a kebab és a döner között? Mi az oka a török sorozatok elképesztő népszerűségének, és mi a kedvenc étele annak, aki szinte hazajár Törökországba? Többek között ezekről is beszélt a Nosaltynak adott interjújában.

Kormos Lili

milliomos-szelet-0
karamellás sütemény

Milliomos szelet

Imádom az édességeket, s minden csokis finomságot. Így nagyon örültem, mikor megláttam a boltok polcain a Csokoládé című könyvet. Abban a könyvben találtam ezt az isteni édességet.

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

