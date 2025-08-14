Paradicsomsorbet - frissítő, különleges nyári desszert sósan és édesen

Fedezd fel a nyári desszertek új sztárját: a paradicsomsorbetet! Könnyen elkészíthető, látványos és garantáltan feldobja a napod. Hering András

Amikor a fagylaltra gondolunk, a legtöbbünk fejében az eper, csokoládé vagy vanília jut eszébe. De mi lenne, ha idén nyáron teljesen új ízvilágot próbálnánk ki, és a kedvenc nyári zöldség-gyümölcsünkből, a paradicsomból készítenénk hűsítő desszertet?

A paradicsomsorbet elsőre talán szokatlan ötletnek tűnik, de aki egyszer megkóstolja, az rájön, hogy az édes, savanykás és enyhén sós ízek milyen tökéletes harmóniát alkotnak egy jeges, krémes falatban. A jó hír az, hogy a recept rendkívül egyszerű, és nem igényel különleges hozzávalókat, mindössze friss, érett paradicsomra, egy kis cukorra, citrusra és egy csipet fűszerre lesz szükségünk.

Mi is az a sorbet?

A mai sorbet (magyarosan: szorbé) egy keleti eredetű, olasz közvetítéssel elterjedt, francia nevén ismert desszertgyümölcsök vagy zöldségek püréjéből, cukorszirupból és vízből készült fagylalt, tejtermék nélkül. Selymes, de mégis könnyű állagát a folyamatos keverés adja, amely megakadályozza, hogy nagy jégkristályok alakuljanak ki. A sorbet igazi nyári klasszikus: frissítő, könnyen variálható, és akár alkoholos változatban is elkészíthető. Desszertként, előételként vagy két fogás között „szájfrissítőként” is tálalhatjuk.

Ez a paradicsomos változat nemcsak desszertként működik: egy pohár hideg prosecco mellé, vagy grillezett hal kísérőjeként is megállja a helyét. Sőt, ha szeretjük a pikánsabb ízeket, egy kevés chilipehellyel vagy friss bazsalikommal is feldobhatjuk.

A paradicsomsorbet egyik titka a minőségi alapanyag: érdemes szabadföldi vagy örökség (heirloom) fajtát választani, mert ezek adják a legintenzívebb, napérlelte paradicsomízt. A másik trükk, hogy a sorbet-alapot először jól lehűtjük, majd fagylaltgépben vagy kézi módszerrel fagyasztjuk, hogy a végeredmény selymes és krémes legyen, ne pedig jeges.

Tippek

Fajtaválasztás: minél érettebb és édesebb a paradicsom, annál finomabb lesz a sorbet. A szabadföldi és örökség (heirloom) fajták a legjobbak.

Extra ízek: adhatunk hozzá friss bazsalikomot, mentát vagy akár egy kevés chiliport is a pikánsabb ízért.

Tálalás: kanalazzuk ki kis poharakba vagy kelyhekbe, és locsoljuk meg egy kevés extra szűz olívaolajjal. Egy szelet friss mozzarella vagy burrata mellé is különleges előétel lehet.

Fagylaltgép nélkül: ha nincs fagylaltgépünk, az alapot tegyük egy lapos edénybe, és fagyasztás közben óránként villával keverjük át, amíg el nem éri a kívánt állagot.

Recept és fotók: Hering András @andrishering