Paradicsomsorbet - frissítő, különleges nyári desszert sósan és édesen

Paradicsomsorbet - frissítő, különleges nyári desszert sósan és édesenHering András
Hozzávalók
-
1 kg paradicsom (1 liter (kb. 1 kg) frissen szűrt paradicsomlé - lucullus vagy koktélparadicsom is lehet, minél édesebb)
-
200 g cukor
-
2 ek olívaolaj
-
3 ek vörösborecet
-
2 ek citromlé (friss citromból nyert)
-
1 csipet só (durva szemű vagy sópehely)
-
1 marék bazsalikom (opcionális a tálaláshoz)
-
10 dkg piros ribizli (opcionális a tálaláshoz)
- 1% Fehérje
- 19% Szénhidrát
- 1% Zsír
-
- 79% Víz
Elkészítés
- A friss paradicsomokat nagy lyukú reszelőn lereszeljük, vagy nagy teljesítményű turmixgépben pépesítjük. Az, hogy pontosan mennyi paradicsomra lesz szükségünk az 1 liter léhez, a méretüktől függ. A legjobb íz érdekében válasszunk lédús, érett, szabadföldi fajtákat. A pépet szűrőn átpasszírozzuk, hogy eltávolítsuk a magokat és a héjat, így sima paradicsomlevet kapunk.
- A leszűrt paradicsomlevet egy közepes lábasba öntjük, hozzáadjuk a cukrot, az olívaolajat, a vörösborecetet, a citromlevet és a sót. Alacsony hőfokon melegítjük, folyamatosan kevergetve, amíg a cukor teljesen fel nem oldódik.
- Megkóstoljuk az alapot, és ha szükséges, állítunk az ízeken, hogy harmonikus legyen az édes, savanyú és sós egyensúly.
- A lábast levesszük a tűzről, majd a sorbet-alapot teljesen lehűtjük. Tegyük egy lapos fagyasztóedénybe, majd mehet a hűtőszekrény fagyasztójába. Óránként keverjük át villával 2–3 alkalommal, hogy ne jegesedjen meg. Ha van fagylaltgépünk, azzal még selymesebb lesz az állaga. Ha fagylaltgépet használunk, addig fagyasszuk, amíg krémes, de még formázható állagú nem lesz - ez a legtöbb gépnél kb. 20–30 perc. Ha nincs fagylaltgépünk, lapos edényben, 4–5 órát érdemes fagyasztani, közben óránként villával átkeverve a kristályosodás megelőzésére.
- Magában is mennyei, de próbáljuk ki egy kis olívaolajjal meglocsolva, friss bazsalikommal, ribizlivel díszítve, vagy egy falat burrata/ricotta mellé előételként.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés módja: hidegkonyha
A paradicsom nemcsak salátában és főételekben csodás, fagyiban is meglepően finom! Ez a paradicsomsorbet frissítő, édes-savanykás és enyhén sós desszert, ami egy forró nyári napon igazi felüdülés. Tálalhatjuk előételként egy könnyű vacsora részeként, vagy különleges desszertként, friss zöldfűszerekkel és egy kevés olívaolajjal megbolondítva.
Amikor a fagylaltra gondolunk, a legtöbbünk fejében az eper, csokoládé vagy vanília jut eszébe. De mi lenne, ha idén nyáron teljesen új ízvilágot próbálnánk ki, és a kedvenc nyári zöldség-gyümölcsünkből, a paradicsomból készítenénk hűsítő desszertet?
A paradicsomsorbet elsőre talán szokatlan ötletnek tűnik, de aki egyszer megkóstolja, az rájön, hogy az édes, savanykás és enyhén sós ízek milyen tökéletes harmóniát alkotnak egy jeges, krémes falatban. A jó hír az, hogy a recept rendkívül egyszerű, és nem igényel különleges hozzávalókat, mindössze friss, érett paradicsomra, egy kis cukorra, citrusra és egy csipet fűszerre lesz szükségünk.
Mi is az a sorbet?
A mai sorbet (magyarosan: szorbé) egy keleti eredetű, olasz közvetítéssel elterjedt, francia nevén ismert desszertgyümölcsök vagy zöldségek püréjéből, cukorszirupból és vízből készült fagylalt, tejtermék nélkül. Selymes, de mégis könnyű állagát a folyamatos keverés adja, amely megakadályozza, hogy nagy jégkristályok alakuljanak ki. A sorbet igazi nyári klasszikus: frissítő, könnyen variálható, és akár alkoholos változatban is elkészíthető. Desszertként, előételként vagy két fogás között „szájfrissítőként” is tálalhatjuk.
Ez a paradicsomos változat nemcsak desszertként működik: egy pohár hideg prosecco mellé, vagy grillezett hal kísérőjeként is megállja a helyét. Sőt, ha szeretjük a pikánsabb ízeket, egy kevés chilipehellyel vagy friss bazsalikommal is feldobhatjuk.
A paradicsomsorbet egyik titka a minőségi alapanyag: érdemes szabadföldi vagy örökség (heirloom) fajtát választani, mert ezek adják a legintenzívebb, napérlelte paradicsomízt. A másik trükk, hogy a sorbet-alapot először jól lehűtjük, majd fagylaltgépben vagy kézi módszerrel fagyasztjuk, hogy a végeredmény selymes és krémes legyen, ne pedig jeges.
Tippek
- Fajtaválasztás: minél érettebb és édesebb a paradicsom, annál finomabb lesz a sorbet. A szabadföldi és örökség (heirloom) fajták a legjobbak.
- Extra ízek: adhatunk hozzá friss bazsalikomot, mentát vagy akár egy kevés chiliport is a pikánsabb ízért.
- Tálalás: kanalazzuk ki kis poharakba vagy kelyhekbe, és locsoljuk meg egy kevés extra szűz olívaolajjal. Egy szelet friss mozzarella vagy burrata mellé is különleges előétel lehet.
- Fagylaltgép nélkül: ha nincs fagylaltgépünk, az alapot tegyük egy lapos edénybe, és fagyasztás közben óránként villával keverjük át, amíg el nem éri a kívánt állagot.
Recept és fotók: Hering András @andrishering