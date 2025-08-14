r
Paradicsomsorbet - frissítő, különleges nyári desszert sósan és édesen

Paradicsomsorbet - frissítő, különleges nyári desszert sósan és édesen
Hering András
Házilag készített paradicsomsorbet fagyis kehelyben, ribizlivel és bazsalikommal díszítve
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

291
Kalória
2.7g
Fehérje
63.5g
Szénhidrát
4.6g
Zsír
266.9g
Víz
-
Koleszterin
4.1g
Élelmi rost
58.4g
Cukor
TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Likopin
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    2.7 g

Zsír

  • Összesen
    4.6 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    161.9 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    39 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    33 mg
  • Foszfor
    73 mg
  • Nátrium
    14 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    63.5 g
  • Cukor
    58 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    266.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    113 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    46 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    37 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    42 micro
  • Kolin:
    19 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    253 micro
  • β-karotin
    1223 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    6433 micro
  • Lut-zea
    489 micro
Fehérje

  • Összesen
    0.8 g

Zsír

  • Összesen
    1.3 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    47.6 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    12 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    10 mg
  • Foszfor
    22 mg
  • Nátrium
    4 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    18.7 g
  • Cukor
    17 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    78.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    33 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    14 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    11 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    12 micro
  • Kolin:
    6 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    74 micro
  • β-karotin
    360 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    1893 micro
  • Lut-zea
    144 micro
Elkészítés

  1. A friss paradicsomokat nagy lyukú reszelőn lereszeljük, vagy nagy teljesítményű turmixgépben pépesítjük. Az, hogy pontosan mennyi paradicsomra lesz szükségünk az 1 liter léhez, a méretüktől függ. A legjobb íz érdekében válasszunk lédús, érett, szabadföldi fajtákat. A pépet szűrőn átpasszírozzuk, hogy eltávolítsuk a magokat és a héjat, így sima paradicsomlevet kapunk.
  2. A leszűrt paradicsomlevet egy közepes lábasba öntjük, hozzáadjuk a cukrot, az olívaolajat, a vörösborecetet, a citromlevet és a sót. Alacsony hőfokon melegítjük, folyamatosan kevergetve, amíg a cukor teljesen fel nem oldódik.
  3. Megkóstoljuk az alapot, és ha szükséges, állítunk az ízeken, hogy harmonikus legyen az édes, savanyú és sós egyensúly.
  4. A lábast levesszük a tűzről, majd a sorbet-alapot teljesen lehűtjük. Tegyük egy lapos fagyasztóedénybe, majd mehet a hűtőszekrény fagyasztójába. Óránként keverjük át villával 2–3 alkalommal, hogy ne jegesedjen meg. Ha van fagylaltgépünk, azzal még selymesebb lesz az állaga. Ha fagylaltgépet használunk, addig fagyasszuk, amíg krémes, de még formázható állagú nem lesz - ez a legtöbb gépnél kb. 20–30 perc. Ha nincs fagylaltgépünk, lapos edényben, 4–5 órát érdemes fagyasztani, közben óránként villával átkeverve a kristályosodás megelőzésére.
  5. Magában is mennyei, de próbáljuk ki egy kis olívaolajjal meglocsolva, friss bazsalikommal, ribizlivel díszítve, vagy egy falat burrata/ricotta mellé előételként.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés módja: hidegkonyha
A paradicsom nemcsak salátában és főételekben csodás, fagyiban is meglepően finom! Ez a paradicsomsorbet frissítő, édes-savanykás és enyhén sós desszert, ami egy forró nyári napon igazi felüdülés. Tálalhatjuk előételként egy könnyű vacsora részeként, vagy különleges desszertként, friss zöldfűszerekkel és egy kevés olívaolajjal megbolondítva.

Frissítő paradicsomsorbet recept – így készül a nyár új kedvence!
Fedezd fel a nyári desszertek új sztárját: a paradicsomsorbetet! Könnyen elkészíthető, látványos és garantáltan feldobja a napod.
Hering András

Amikor a fagylaltra gondolunk, a legtöbbünk fejében az eper, csokoládé vagy vanília jut eszébe. De mi lenne, ha idén nyáron teljesen új ízvilágot próbálnánk ki, és a kedvenc nyári zöldség-gyümölcsünkből, a paradicsomból készítenénk hűsítő desszertet?

A paradicsomsorbet elsőre talán szokatlan ötletnek tűnik, de aki egyszer megkóstolja, az rájön, hogy az édes, savanykás és enyhén sós ízek milyen tökéletes harmóniát alkotnak egy jeges, krémes falatban. A jó hír az, hogy a recept rendkívül egyszerű, és nem igényel különleges hozzávalókat, mindössze friss, érett paradicsomra, egy kis cukorra, citrusra és egy csipet fűszerre lesz szükségünk.

Mi is az a sorbet?

A mai sorbet (magyarosan: szorbé) egy keleti eredetű, olasz közvetítéssel elterjedt, francia nevén ismert desszertgyümölcsök vagy zöldségek püréjéből, cukorszirupból és vízből készült fagylalt, tejtermék nélkül. Selymes, de mégis könnyű állagát a folyamatos keverés adja, amely megakadályozza, hogy nagy jégkristályok alakuljanak ki. A sorbet igazi nyári klasszikus: frissítő, könnyen variálható, és akár alkoholos változatban is elkészíthető. Desszertként, előételként vagy két fogás között „szájfrissítőként” is tálalhatjuk.

Ez a paradicsomos változat nemcsak desszertként működik: egy pohár hideg prosecco mellé, vagy grillezett hal kísérőjeként is megállja a helyét. Sőt, ha szeretjük a pikánsabb ízeket, egy kevés chilipehellyel vagy friss bazsalikommal is feldobhatjuk.

A paradicsomsorbet egyik titka a minőségi alapanyag: érdemes szabadföldi vagy örökség (heirloom) fajtát választani, mert ezek adják a legintenzívebb, napérlelte paradicsomízt. A másik trükk, hogy a sorbet-alapot először jól lehűtjük, majd fagylaltgépben vagy kézi módszerrel fagyasztjuk, hogy a végeredmény selymes és krémes legyen, ne pedig jeges.

<em>Próbáld ki a paradicsom-szorbetet, ami egyszerre frissítő, különleges és tele van nyári ízekkel. Édes vagy sós változatban is mennyei!</em><br>
Tanuld meg, hogyan készíthetsz mediterrán hangulatú paradicsomsorbetet friss fűszerekkel. Különleges ízkombináció, amit imádni fogsz!
Hering András

Tippek

  • Fajtaválasztás: minél érettebb és édesebb a paradicsom, annál finomabb lesz a sorbet. A szabadföldi és örökség (heirloom) fajták a legjobbak.
  • Extra ízek: adhatunk hozzá friss bazsalikomot, mentát vagy akár egy kevés chiliport is a pikánsabb ízért.
  • Tálalás: kanalazzuk ki kis poharakba vagy kelyhekbe, és locsoljuk meg egy kevés extra szűz olívaolajjal. Egy szelet friss mozzarella vagy burrata mellé is különleges előétel lehet.
  • Fagylaltgép nélkül: ha nincs fagylaltgépünk, az alapot tegyük egy lapos edénybe, és fagyasztás közben óránként villával keverjük át, amíg el nem éri a kívánt állagot.
Paradicsomsorbet házilag: édes és sós változatban is
Kóstoltad már a paradicsomot fagylaltként? Ez a paradicsomsorbet egyszerre édes, savanyú és frissítő – tökéletes nyári desszert vagy különleges előétel.
Hering András

Recept és fotók: Hering András @andrishering

