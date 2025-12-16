A kalciumpótlás nem elég: erre van még szüksége az 50 feletti nőknek az egészséges csontokhoz

Az egészséges csontok védelmében elsőként a kalcium jut eszünkbe. Nem véletlen, hogy már gyerekkorunkban is arra buzdítottak minket szüleink és nagyszüleink, hogy igyuk meg a tejet, és együnk sok tejterméket.

A tejtermékek valóban jó forrásként szolgálnak, ha kalciumot szeretnénk magunkhoz venni, azonban 50 év felett, pláne nőként, ennél már többre van szükség. A kalciumtabletta szedése, mint kiegészítés, dicséretes, azonban ez önmagában nem elég, ahhoz, hogy csontunk egészségét megőrizzük.

A kalcium szedése kevés önmagában: erre van még szüksége az 50 feletti nőknek az egészséges csontokhoz

A csontritkulás tünetei egy bizonyos kor felett mindenkit elérnek. A nők különösen veszélyeztettek ebből szempontból, és nem elég, ha kalciumtablettát szednek az ásványianyag pótlására.

A csonttömegünk 25 éves kor körül éri el a csúcspontját

A menopauza után a nőknél a csontvesztés meghaladja a csontképződés ütemét, és a kalcium pedig az az építőelem, amely lassítja ennek mértékét. A napi ajánlott mennyiség körülbelül 1000 mg naponta, ami három szelet sajt és egy kis tál joghurt.

A D-vitamint se felejtsük el!

Fontos viszont, hogy a belek csak akkor tudják felszívni a kalciumot, ha elegendő D-vitamin van a szervezetben. Ha D-vitamin-hiányban szenvedsz, akkor a szervezeted gyors ütemben üríti ki a kalciumot, és a csontjaid gyengülni fognak.

A szakértő szerint lehet akármennyi kalciumot szedni, ha a D-vitamin pótlására nem figyelünk.

