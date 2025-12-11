Kedvelt nemzetközi konyha került fel a UNESCO szellemi kulturális örökség listájára

Ez az első alkalom, hogy egy teljes konyha felkerült a listára. Nézzük, melyik ez!

Nem csak receptjei és hagyománya miatt nyerte el a világörökségi státuszt az olasz konyha, amely elsőként került fel a listára ilyen kontextusban.

Az olasz konyha mostantól a kulturális világörökség része

Indiában, Új-Delhiben tartották a bizottság ülését, ahol 56 ország 60 pályázata közül került kiválasztásra a győztes: az olasz konyha.

Az indoklás szerint az olasz konyha lényege a közösség, az ételekkel való intim kapcsolat, az alapanyagok iránti tisztelet és az asztal körül eltöltött sok-sok közös pillanat – írja a Telex.hu.

Receptajánló:

Az olasz konyhákban a különböző generációk legtöbbször együtt vesznek részt a főzésben, cserélnek tapasztalatot, osztanak meg történeteket, ami segít megőrizni a kulturális kifejezési formákat.

Forrásunk volt.