Minden harmadik magyar szenved ebben a májbetegségben, de sokan nem is tudnak róla

A leggyakoribb anyagcserezavarhoz kapcsolódó betegség napjainkban. Magyarországon a lakosság közel 30 százaléka érintett, és sokan még csak nem is tudnak betegségükről. Kérdés, hogy hogyan fordítható vissza a zsírmáj megjelenésének folyamata?

Magyarországon közel 3 millió ember érintett zsírmáj kapcsán, aminek hátterében a túlzott alkoholfogyasztás, a bélflóra felborulása és az elhízás is állhat. A betegség egy bizonyos pontig visszafordítható. Mutatjuk, mit kell erről tudni!

Minden harmadik magyar szenved ebben a májbetegségben: sokan nem is tudnak róla

Dr. Pál Gabriella belgyógyász, hepatológus szerint a zsírmájnak súlyos következményei lehetnek, úgy mint a májzsugor és a májrák kialakulása – derül ki a hvg360 cikkéből. Sokan azért sem tudják, hogy érintettek, mert nincs konkrét tünete, és más lehetséges betegség kapcsán kért ultrahangvizsgálat során derül ki a baj.

Mi az a zsírmáj?

A zsírmáj, avagy a metabolikus diszfunkcióval társult steatotikus májbetegség akkor áll fenn, ha a májsejtekben több mint 5 százalékot érintő zsírfelhalmozódás áll fenn.

Hasi ultrahangvizsgálat által igazolt zsírmáj esetében a májsejtek mintegy 30 százalékában már kóros zsírfelszaporodás van.

Napjainkban ez a leggyakoribb krónikus májbetegség. Az érintettek egy ötöde májgyulladásban is szenved, ez pedig májrákhoz és májzsugorhoz is vezethet. A zsírmáj kialakulásának hátterében elsősorban túlsúly, túlzott alkoholfogyasztás, cukorbetegség, de a bélmikrobiom felborulása is állhat. Ezt a csoportot anyagcserezavarhoz társuló zsírmájnak nevezzük. Hazánkban minden negyedik ember (26 százalék) elhízott, a férfiak 65 százaléka, a nők 60 százaléka érintett. Ennek oka leginkább a helytelen táplálkozásban és mozgásszegény életmódban keresendő.

Hogyan fordítható vissza a zsírmáj?

Az első lépés, ha súlytöbblettel rendelkezünk, a felesleg leadása, és a testtömegindex normál (18-25) közé szorítása, illetve minden esetben ajánlott a bélflóra-egyensúly visszaállítása.

Ezzel csökkentjük a májban felhalmozódó zsírmennyiséget, és javítunk az állapotunkon.

A megfelelő diéta kialakításához pedig célszerű dietetikus segítségét kérni. Szintén segít, ha hetente legalább 150 percnyi kardiómozgást végzünk (kocogás, gyaloglás, biciklizés). Ezek a testmozgások akkor is javítanak a zsírmáj állapotán, ha nem járnak fogyással.

