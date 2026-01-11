A spórolás ma már szinte minden családban tudatos döntés: energiatakarékos izzók, lekapcsolt lámpák, kihúzott töltők. Mégis sokan tapasztalják, hogy a villanyszámla így is magas marad. Ennek oka gyakran az, hogy bizonyos készülékek fogyasztását alábecsüljük, pedig rendszeres használat mellett jelentős terhet jelentenek.
A konyha rejtett energiafalója: ez az eszköz többet fogyaszt, mint 60 hűtő egyszerre
A villanyszámla sokszor nem a látványos luxus miatt magas, hanem a mindennap használt készülékek okán. Van egy konyhai gép, amely észrevétlenül akár egy kisebb hűtőpark energiaigényét is felveszi.