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2026.07.10.

Már a kamaszok is érintettek: sokunk kedvenc itala alattomosan emeli a vérnyomást

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Nemcsak a vércukorszintet vagy a testsúlyt befolyásolja, hanem a vérnyomást is emeli.

A mindennapi folyadékfogyasztás nagyobb hatással lehet a vérnyomásodra, mint gondolnád. Egyre több kutatás és szakértői vélemény mutatja, hogy a cukrozott italok túlzott fogyasztása növelheti a magas vérnyomás kockázatát, miközben a friss gyümölcsök és természetes italok fogyasztása biztonságos és egészséges alternatíva.

fiatal srác kólát iszik
A cukrozott italok fogyasztása fokozhatja a magas vérnyomás kialakulásának esélyét

A szakértők egyetértenek:

  • A magas vérnyomás gyakori probléma, ami növeli a szívbetegség és a stroke kockázatát.
  • A cukrozott italok fogyasztása fokozhatja a magas vérnyomás kialakulásának esélyét.
  • Érdemes ezeket kevésbé édes italokra cserélni, például jeges teára vagy bogyós gyümölcsös/uborkás/citromos vízre.

Már a kamaszokat is érinti!

A hipertónia, vagyis a magas vérnyomás a felnőtteknél nagyon gyakori állapot, a felnőttek közel fele érintett, és a diagnózis a 130/80 feletti értékekkel vagy vérnyomáscsökkentő gyógyszeres kezeléssel történik. Egyre több gyermek és kamasz is küzd vele, ezért a megelőzés és az egészséges táplálkozás már fiatal korban is kiemelt jelentőségű.

Bizony, a fruktóz is emeli a vérnyomást

Bár a sóbevitel ismert kockázati tényező, kevésbé ismert, hogy a fruktóz, vagyis egyszerű cukor, szintén hozzájárulhat a magas vérnyomáshoz. Fruktóz található a gyümölcsökben, gyümölcslevekben és mézben, de előállított formában gyakran kerül cukrozott italokba, sportitalokba, joghurtokba, reggelizőpelyhekbe és édességekbe.

Na de mi történik a vérnyomásunkkal fruktóz hatására?

A túlzott fruktózfogyasztás, különösen folyékony formában, a májban metabolizálódik, ami megnövekedett húgysavtermeléshez vezethet. A magas húgysavszint károsíthatja az erek belső falát, rontja azok működését és hozzájárulhat a vérnyomás emelkedéséhez.

fiatal lány üdítőt iszik egy étteremben
Bizony, a fruktóz is emeli a vérnyomást

A kutatás gyermekek és kamaszok cukrosital-fogyasztását vizsgálta

Harvard és a Toronto Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a gyermek- és kamaszkorban elfogyasztott cukros italok mennyisége befolyásolja-e a felnőttkori hipertónia kockázatát. Az elemzés a GUTS (Growing Up Today Study) adatain alapult, amelyben több mint 26 000 résztvevőt követtek, átlagosan 25 éven át.

A kutatás során azt találták, hogy a cukrozott italok fogyasztása szoros összefüggésben áll a magas vérnyomás kialakulásával, különösen napi 2 adag vagy annál több cukros ital esetén.

Megdöbbentő eredmények:

  • Egy adag cukros ital fogyasztása naponta 14%-kal növelte a magas vérnyomás kialakulásának esélyét.
  • A szénsavas üdítők és sportitalok esetében ez az érték 23–36% volt.

Érdekesség:

Ezzel szemben a friss gyümölcsök fogyasztása nem növelte a hipertónia kockázatát, sem mérsékelt, sem nagy mennyiségben, így a gyümölcsök természetes cukortartalmától nem kell félni.

Hogyan csökkentheted a kockázatot?

  • Cseréld le napi egy adag cukros italt vízre, édesítetlen gyümölcs-vagy gyógyteára. Ez 9–22%-kal csökkentheti a magas vérnyomás kockázatát.
  • A gyümölcslevek fogyasztását is érdemes mérsékelni, a friss gyümölcs fogyasztása mindig előnyösebb.
  • Figyelj a napi folyadékbevitelre, és válassz cukormentes, természetes italokat, hogy a vérnyomásod a normál tartományban maradjon.

További tippek, tanácsok:

  • Mindig ellenőrizd a címkét: legtöbbször még a rostos gyümölcslevek is hozzáadott cukrot tartalmaznak!
  • A napi cukorfogyasztás csökkentése nemcsak a vérnyomásra van hatással, hanem a testsúlyra, az inzulinérzékenységre és a szájhigiéniára is.
  • Ha édességre vágysz, inkább friss gyümölcsöt nassolj, így a természetes cukor mellett rostot is beviszel!

Ezeket jegyezd meg:

  • A cukros italok túlzott fogyasztása fokozza a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, már fiatal korban is.
  • A friss gyümölcsökben található fruktóz nem jár ugyanilyen kockázattal, és a vércukorszintet is kiegyensúlyozottan emeli.
  • Már napi egy adag cukros ital lecserélése (lehetőleg sima vízre) mérhetően csökkenti a hipertónia kialakulásának esélyét!

Összegzés

A kutatások és szakértői ajánlások szerint a cukrozott italok rendszeres fogyasztása növeli a magas vérnyomás kockázatát, különösen gyerekek és fiatalok esetében. A friss gyümölcsök fogyasztása viszont biztonságos, sőt, egészséges alternatívát jelent. Ha a cukros italokat vízre, vagy friss gyümölcsre cseréled, egyszerre véded a szív- és érrendszeredet, kontroll alatt tarthatod a vércukorszinted, és támogatod az egészséges életmódot.

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