Színes menü a mai.
Nosalty Mit főzzek ma? Erdélyi főétel, krémes köret és meggyes desszert kényeztet
Csirkés főétel érkezik krémes, aranysárga burgonyakörettel, mindezt pedig meggyes süteménnyel fojtjuk le.
Csirkés főétel érkezik krémes, aranysárga burgonyakörettel, mindezt pedig meggyes süteménnyel fojtjuk le.
Színes menü a mai.
Kertben termesztett ribizlivel készült ez a házias sütemény, amelyben a nyár gyümölcse találkozik a finom krémtúrós töltelékkel, és a lágy kakaós tésztával. Minden falat egy igazi ...
Nagyon laktató finomság. Igazi ínyenc desszert, ha jól elvan készítve! Sütéskor mindenki a saját sütőjének a teljesítményét vegy e figyelembe!
A finomra aprított kapornak legalább 4 evőkanálnyinak kell lenni! A leves kicsit híg ezért a felületén lévő zsiradék, összefogja és kis szigetekbe rendezi a vágott kaprot.
Matracot a Lidlből, akciósan? Igen!, Sőt, hozzá való matracvédőt is! Lássuk a részleteket!Nosalty
A csöves kukorica a nyarak egyik ikonja, ami a strandon majszolva esik a legjobban. A friss, lédús szemek azonban nem mindig adják főzés után azt az ízélményt, amit elvárnánk tőlük. Éppen ezért mai Napi Tippünkben 5 bevált trükköt osztunk meg veletek, amikkel tökéletes lesz a főtt kukoricád.Nosalty
A nagy melegben különösen jól tud esni, nincs is nyár kovászos uborka nélkül. 5 kedvenc receptet hoztunk most!Macsuga Viktória
Vitába keveredett Balatonfüred és egy nemzetközi gyorsétterem-lánc, lássuk a részleteket!
Még a júliusi hőségben is ültethetsz évelőket a kertedbe, amelyek buja színekkel és egész nyáron tartó virágzással dobják fel az élettered. A titok, hogy ismerd a hőálló fajtákat, és tudd, hogyan gondoskodj róluk a forró napokon.
Nagyon egyszerű, rizibizis, tartáros rántott hal, zöld paradicsom savanyítva és egy óriás adag citromos álom a jussunk ma.
Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.
Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...
Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé. Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...