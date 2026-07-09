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2026.07.09.

Nosalty Mit főzzek ma? Erdélyi főétel, krémes köret és meggyes desszert kényeztet

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Csirkés főétel érkezik krémes, aranysárga burgonyakörettel, mindezt pedig meggyes süteménnyel fojtjuk le.

Színes menü a mai.

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