Nosalty Mit főzzek ma? Erdélyi főétel, krémes köret és meggyes desszert kényeztet

A csöves kukorica a nyarak egyik ikonja, ami a strandon majszolva esik a legjobban. A friss, lédús szemek azonban nem mindig adják főzés után azt az ízélményt, amit elvárnánk tőlük. Éppen ezért mai Napi Tippünkben 5 bevált trükköt osztunk meg veletek, amikkel tökéletes lesz a főtt kukoricád.