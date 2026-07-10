A nyár kiemelt időszak a vendéglátóiparban, de a bolti és különböző szolgáltatói szektorokban is hatványozott erőkkel keresnek plusz munkaerőt több területre is. Nézzük, mennyit fizetnek a diákoknak!

A balatoni nyári szezon évről évre több ezer plusz munkavállalót igényel, ám a vendéglátásban és a turizmusban továbbra is komoly kihívást jelent elegendő dolgozót találni. Emiatt a munkáltatók egyre magasabb bérekkel, rugalmasabb munkabeosztással és különféle juttatásokkal próbálják megszólítani a diákokat.

Átlag felett fizetnek a diákmunkásoknak a Balatonnál: pultos, eladói és csomagoló állást is kínálnak

A legfrissebb álláshirdetések alapján több balatoni településen már óránként akár 3000 forintos fizetést is kínálnak, így egy teljes nyári szezon alatt akár 1,4 millió forintos bevétel is összejöhet.

Hol lehet a legtöbbet keresni balatoni diákmunkával?

A legtöbb szezonális állás továbbra is a vendéglátásban érhető el. A büfék, éttermek, strandok és szórakozóhelyek elsősorban pultosokat, konyhai kisegítőket és felszolgálókat keresnek.

A balatoni álláshirdetések alapján továbbra is a vendéglátás kínálja a legtöbb munkalehetőséget a diákoknak.

A pultos pozíciókban jellemzően bruttó 2200 forintos órabért kínálnak, a feladatok közé pedig a vendégek kiszolgálása, az ételek és italok elkészítése, a rendelések kezelése, valamint a kassza használata tartozik. Ennél is jobban fizetnek a konyhai kisegítői munkák, ahol az órabér sok esetben eléri a 2800 forintot.

A legmagasabb bérek ugyanakkor a hostess és promóciós állásokban érhetők el

Balatonfüreden, Siófokon, Szántódon, Balatonbogláron, Balatonlellén és Fonyódon egyes munkáltatók akár bruttó 3000 forintos órabért is kínálnak azoknak a diákoknak, akik termékbemutatókon vagy promóciós rendezvényeken vállalnak munkát. Ezek a pozíciók elsősorban jó kommunikációs készséget, magabiztos fellépést és betöltött 18. életévet várnak el.

A legtöbb szezonális állás továbbra is a vendéglátásban érhető el

A vendéglátáson túl a kereskedelemben is számos szezonális állás érhető el. Az eladói, árufeltöltői és csomagolói munkák azok számára jelenthetnek jó alternatívát, akik kevésbé szeretnének folyamatos kapcsolatban lenni a vendégekkel.

Ezekben a munkakörökben a meghirdetett órabérek jellemzően 1900 és 3000 forint között mozognak, a pontos összeg pedig a munkakörtől, a munkáltatótól és a vállalt műszakoktól függ.

Miért ilyen magasak a balatoni bérek?

A nyári hónapokban a Balaton térségében rövid idő alatt ugrásszerűen nő meg a turistaforgalom, ezzel együtt pedig a munkaerőigény is.

A probléma, hogy a szezonális, hétvégi vagy esti munkarend sok felnőtt számára kevésbé vonzó, ezért a munkáltatók egyre inkább a diákokra támaszkodnak.

Sok vállalkozás számára ma már nem extra segítséget, hanem a működés egyik alapfeltételét jelentik a nyári diákmunkások.

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