Mutatjuk, hogyan tárold a sütőtököt nyers, illetve főtt állapotában

Ha szeretnénk ezt az ikonikus őszi zöldséget a lehető legjobb állapotában megőrizni, többféle módszer közül választhatunk: betehetjük a hűtőbe, lefagyaszthatjuk, vagy akár finom házi tartósítványokat is készíthetünk belőle. Így mindig lesz otthon sütőtök, amikor csak kedvünk támad hozzá. Napi Tippünk következik!

A sütőtök az ősz egyik legkedveltebb zöldsége, és nem véletlenül. Rendkívül sokféleképpen felhasználhatjuk – levesekhez, krémekhez, süteményekhez vagy sós fogásokhoz –, ráadásul vitaminokban, rostokban, ásványi anyagokban és esszenciális aminosavakban is gazdag. Ahhoz azonban, hogy elkerüljük a pazarlást, és megőrizzük az ízét, az állagát és a tápértékét, fontos, hogy jól tároljuk. Nézzük, hogyan érdemes bánnunk vele nyersen és főzve.

Nyers sütőtök tárolása

Hogy a nyers sütőtök meddig marad friss, nagyban függ attól, egészben tároljuk-e, vagy már felvágtuk. Mindkét helyzetre van egy jó megoldásunk.

Hogyan tároljuk a tököt, akár nyers, akár főtt állapotban?

Tudtad? Ha egész sütőtököt vettünk, és nem használjuk fel azonnal, jó hír, hogy meglepően sokáig bírja. Amíg nem érett túl, akár hetekig vagy egész télen át is eláll. Ehhez érdemes hűvös, száraz és jól szellőző helyet keresni neki, például a spájzban vagy a pincében.

A túl magas páratartalom viszont gyors rothadáshoz vezethet, ezért erre figyeljünk. Időnként nézzünk rá, nincsenek-e rajta sötét, puhább foltok. Ha igen, itt az ideje felhasználni, mert gyorsan megromlik. A hűtőben is eltarthatjuk 2–3 napig, csak készüljünk fel arra, hogy sok helyet foglal.

Ha már felvágtuk a sütőtököt, a hűtőben 2–3 napig marad friss. Mivel sok vizet tartalmaz, hajlamos gyorsan bepenészedni. Ha csak a felét használtuk el, a másik felét ne vágjuk még kisebb darabokra: elég eltávolítani a magokat és a szálakat, majd frissen tartó fóliába csomagolni. Így kevésbé érintkezik a levegővel, és tovább eláll. Ha viszont már szeletekre vagy kockákra daraboltuk a sütőtököt, zárjuk légmentes dobozba vagy jól záródó zacskóba. A vákuumtasak kifejezetten jó választás: oxigén nélkül lassul az oxidáció, és akár 10 napig is eltarthatjuk a hűtőben.

Főtt sütőtök tárolása

A főtt sütőtök többféleképpen is eltartható, ráadásul így bármikor előkaphatunk egy kész köretet, előételt vagy akár desszertalapot.

A már megsütött, párolt vagy főzött sütőtök 2–3 napig tartható el a hűtőben. Fontos, hogy teljesen kihűtve kerüljön légmentesen záródó dobozba. Ez igaz a fűszerezett darabokra és a pürékre is, legyen az leves vagy krém.

Ha szeretjük a tartósítást, az olajban eltett sütőtök jó megoldás

A tököt kisebb darabokra vágva először egy vízből, ecetből és babérlevélből álló keverékben főzzük meg, majd steril üvegekbe tesszük, és extra szűz olívaolajjal, fűszerekkel, zöldfűszerekkel öntjük fel. Aki az édes-sós ízeket kedveli, tehet egy kevés cukrot is a főzőlébe. Így készítve 3–4 hónapig eláll a kamrában, felbontás után pedig 3 napon belül meg kell ennünk.

Készíthetünk sütőtöklekvárt is, ami vízzel, citrommal, cukorral és kevés fahéjjal készül, de ízlés szerint gyömbérrel, naranccsal vagy almával is feldobhatjuk. Süteményekhez, pitékhez vagy akár sajtok mellé is szuper választás. Hűvös, száraz helyen 4–6 hónapig tárolhatjuk, felbontás után viszont gyorsan fogyasszuk el.

Tipp Ha szeretnénk igazán sokáig eltenni, az aszalás a legjobb út. Aszalógéppel a legegyszerűbb, de sütőben is működik, bár hosszabb ideig tart. A sütőt 40 °C-ra előmelegítve vékony, kb. 5 mm-es szeleteket 5 órán át szárítunk (időnként megforgatva), majd 80 °C-on még fél órán át. Ha teljesen kihűlt, üvegbe vagy jól záródó tasakba tehetjük a tököt. Így akár 12 hónapig is eláll.

Sütőtök fagyasztása

A sütőtök – akár nyers, akár főtt – kiválóan fagyasztható, így bármikor elővehetjük, amikor csak kedvünk támad valami őszi ízre.

A nyers tököt tisztítás után tetszőleges méretű darabokra vágjuk, majd adagokban fagyasztózacskóba tesszük. Így 6–8 hónapig eláll.

Ha vákuumcsomagolást használunk, akár 10–12 hónapig is megőrzi minőségét.

A felengedett sütőtök állaga puhává válik, íze pedig édesebb lesz, ezért párolni kevésbé alkalmas, de pürékhez, levesekhez és sós piték töltelékéhez ideális.

A főtt sütőtök ugyanannyi ideig tartható el, mint a nyers – feltéve, hogy nincs fűszerezve. A krémlevesek és fűszeres pürék 3–4 hónapig jók, a tejtermékkel készült változatok maximum 2 hónapig. Fagyasztás előtt ne darabokban tegyük el, hanem pürésítve, hogy minél kevesebb folyadék maradjon benne. A fagyasztózacskó vagy az egyadagos, jól záródó tároló a legcélszerűbb.

A sütőtök felengedése

A nyers sütőtököt érdemes a hűtőben kiengedni néhány óra vagy egy egész éjszaka alatt, hogy ne érje hősokk. A főtt sütőtököt viszont közvetlenül felhasználás előtt is felengedhetjük serpenyőben vagy mikrohullámú sütőben. Miután kiolvadt, 24 órán belül el kell fogyasztanunk, és semmiképpen sem szabad újrafagyasztani.

