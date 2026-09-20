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2026.09.20.

Így taktikáznak a szállodák az árakkal – 6 dolog, amit foglalás előtt tudnod kell

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Ugyanaz a hotelszoba egyik nap még kedvező ajánlatnak tűnik, másnap pedig jóval többe kerülhet. A szállodai árak mögött tudatos rendszer dolgozik, ezért érdemes néhány dolgot ellenőrizni foglalás előtt.

A szállodák és a foglalási oldalak sokféle árképzési megoldást használnak, ezért ugyanaz a szoba eltérő áron jelenhet meg különböző időpontokban vagy felületeken. Éppen ezért foglalás előtt érdemes néhány apró részletre is figyelni, mert ezek végül komoly különbséget jelenthetnek a számlán.

Szállodában foglalást intéző pár
szállodák és a foglalási oldalak sokféle árképzési megoldást használnak, ezért ugyanaz a szoba eltérő áron jelenhet meg különböző időpontokban vagy felületeken.

1. Az ár akár egyik napról a másikra megváltozhat

Sok szálloda dinamikus árképzést használ: a szoba ára függhet a kereslettől, a telítettségtől, a hét napjától, az eseményektől és attól is, mennyi idő van még az érkezésig. Nincs tehát olyan szabály, hogy mindig a korai vagy az utolsó pillanatos foglalás a legolcsóbb.

2. A „már csak 1 szoba maradt” nem feltétlenül az egész hotelt jelenti

A sürgető üzenetek könnyen azt az érzést kelthetik, hogy azonnal döntened kell. Érdemes megnézni, pontosan mire vonatkozik az állítás: lehet, hogy csak az adott oldalon, szobatípusból vagy áron maradt kevés hely. Az Európai Bizottság korábban külön is foglalkozott az ilyen üzenetek átláthatóságával.

3. Nem mindig a legolcsóbb ajánlat kerül a legkevesebbe

Az olcsó tarifa lehet nem visszatéríthető, nem tartalmazhat reggelit, vagy szigorúbb lemondással járhat. Ne csak az elsőként megjelenő összeget nézd, hanem azt is, mi van benne. Két, látszólag azonos szoba végső költsége így eltérhet.

4. A közvetlen foglalás ára is megér egy ellenőrzést

Ha szállásközvetítő oldalon találsz jó ajánlatot, nézd meg a hotel saját weboldalát is. Nem törvényszerű, hogy ott olcsóbb lesz, de előfordulhat, hogy ugyanazért az árért rugalmasabb lemondást, reggelit, parkolást vagy más kedvezményt adnak.

5. Az árfolyam is észrevétlenül drágíthat

Külföldi foglalásnál figyeld meg, milyen pénznemben történik a terhelés. A saját pénznemben kínált átváltás kényelmes lehet, de felárral járhat; uniós tájékoztatás szerint a helyi pénznemben történő fizetés sok esetben kedvezőbb lehet.

6. Mindig a végösszeget hasonlítsd össze

Idegenforgalmi adó, reggeli, parkolás vagy extra ágy is módosíthatja a költséget. Az EU-ban az előre kiszámítható kötelező díjakat és adókat egyértelműen fel kell tüntetni, az előre nem számítható pluszköltségekről pedig tájékoztatást kell adni.

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