2026.04.12.

Nem csak szépek – Így segítenek a szobanövények a stressz csökkentésében

Németh Orsi

A szobanövények nemcsak otthonosabbá teszik a lakást, hanem a közérzetünkre is pozitívan hatnak. Ha jó helyre kerülnek, hozzájárulhatnak a nyugodtabb és hatékonyabb mindennapokhoz.

A szobanövények ma már szinte minden enteriőr természetes kiegészítői, szerepük azonban jóval túlmutat a dekoráción. Egyre több kutatás és szakértői megfigyelés mutat rá arra, hogy a növények jelenléte kedvezően hat a hangulatunkra, a koncentrációnkra és a mentális teljesítményünkre is. Nem mindegy azonban, hová kerülnek a lakásban: ha tudatosan választjuk meg a szobanövények helyét, jótékony hatásuk még erősebben érvényesülhet.

A legfontosabb szempont, hogy a növények olyan pontokra kerüljenek, ahol napközben sok időt töltünk!

Ami különösen jó választás:

  • az íróasztal,
  • a dolgozósarok
  • vagy a nappali azon része, ahol pihenünk, olvasunk vagy éppen otthonról dolgozunk.

A növények közelsége nyugtatóbb légkört teremt, ami segíthet abban, hogy kevesebb stresszt éljünk meg, miközben könnyebben tudunk összpontosítani a feladatainkra.

anyósnyelv a földön, a tévé mellett
Már önmagában a zöld szín is nyugtató hatással van az idegrendszerre

Nem mindegy, milyen növényt választunk

A növények kedvező hatásának egyik oka, hogy javíthatják a beltéri levegő minőségét.

A zárt terekben felhalmozódó szén-dioxid tompíthatja a figyelmet és ronthatja a komfortérzetet, míg a növények jelenléte frissebb, élhetőbb környezetet teremthet.

Emellett már önmagában a zöld szín is nyugtató hatással van az idegrendszerre, a természet közelségének élménye pedig oldhatja a bezártság érzetét, ami különösen fontos lehet azoknak, akik sok időt töltenek lakásban vagy irodában. Nem minden fajta egyformán hasznos ebből a szempontból.

Az anyósnyelv és a zöldike például különösen népszerű választás:

  • könnyen tarthatók,
  • kevés gondozást igényelnek
  • és sokan a levegőtisztító képességük miatt is kedvelik őket.
zöldike egy fiatal nő kezében
A zöldike a legjobb levegőtisztító

Ez különösen azok számára lehet előnyös, akik szeretnének több zöldet vinni az otthonukba, de nincs sok idejük a növényápolásra.



