5 egészséges feltét a pufi amerikai palacsintádra, amik még a pénztárcádat is megkímélik

Az amerikai palacsinta igazi aduász, ha valamilyen gyorsan összedobható édességre vágyunk, vagy unjuk a reggeli zabkását. Gyerekkedvenc uzsonna, amit ha a héten többször is meg kell sütni (akár az unokáknak), akkor nem árt, ha nem mindig cukros feltétekkel pakoljuk meg. Lássuk, mire cseréljük az amerikai palacsinta lekvárját, mogyorókrémét, porcukrát, juharszirupát, ha valamilyen egészséges megoldásban gondolkodunk!
Kattints a képre, és nézd meg, mivel koronázd meg az amerikai palacsintádat, ami még egészséges is!
