Életmód

2025.08.13.

5 egészséges feltét a pufi amerikai palacsintádra, amik még a pénztárcádat is megkímélik

Balogh Lilla profilképe Balogh Lilla

Ha úgy érzed, hogy itt az ideje valamilyen csavart csempészni az amerikai palacsintádba, de nem cserélnéd le a jól bevált alaptészta receptedet, akkor dobd fel olyan feltétekkel, amik még az egészségednek is jót tesznek!

Az amerikai palacsinta igazi aduász, ha valamilyen gyorsan összedobható édességre vágyunk, vagy unjuk a reggeli zabkását. Gyerekkedvenc uzsonna, amit ha a héten többször is meg kell sütni (akár az unokáknak), akkor nem árt, ha nem mindig cukros feltétekkel pakoljuk meg. Lássuk, mire cseréljük az amerikai palacsinta lekvárját, mogyorókrémét, porcukrát, juharszirupát, ha valamilyen egészséges megoldásban gondolkodunk!

Kattints a képre, és nézd meg, mivel koronázd meg az amerikai palacsintádat, ami még egészséges is!

5 fotó

