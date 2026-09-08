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2026.09.08.

Új kutatás szerint ezt teszi a szénsavas víz a fogainkkal

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Új kutatás vizsgálta, hogyan hat a szénsavas víz és a cukros üdítő a száj pH-jára. Kiderült, melyik lehet kíméletesebb a fogakhoz.

Szereted a buborékos italokat, de a cukros üdítőket már igyekszel kerülni? Jó hírünk van: egy friss kutatás szerint a cukrozatlan szénsavas víz nem teremt annyira savas környezetet a szájban, mint a cukros üdítők.

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Szénsavas víz és fogak: ezt mutatta az új kutatás

A fogzománcnak nem mindegy, mennyire savas a szád

A fogzománc egyik ellensége a savas közeg, ha a száj pH-ja nagyjából 5,5 alá csökken, a savak már elkezdhetik oldani a fogzománcot.

A cukros üdítők ebből a szempontból különösen problémásak, hiszen legtöbbször savakat is tartalmaznak, a bennük lévő cukor pedig tovább növelheti a fogak szempontjából kedvezőtlen hatásokat.

A szénsavas víz sem teljesen semleges: a benne oldott szén-dioxid miatt enyhén savas, és fogyasztása átmenetileg csökkentheti a száj pH-ját. Egy friss vizsgálat szerint azonban ez a változás jóval kisebb volt, mint amit a cukros üdítő fogyasztása után tapasztaltak.

20 felnőttet vizsgáltak

A kutatásban 20 felnőtt vett részt, akik négyféle italt fogyasztottak: cukros üdítőt, hagyományos szénsavas vizet, kalciummal dúsított szénsavas vizet és szénsavmentes vizet. Minden résztvevő mind a négy italt kipróbálta, így a kutatók jobban össze tudták hasonlítani az egyéni különbségeket.

Tudtad?

A fogzománc a szervezet egyik legkeményebb szövete, de a savas környezet idővel mégis károsíthatja. A száj pH-ja azonban nem marad tartósan savas: a nyál természetes pufferként segít visszaállítani az egyensúlyt. A friss kutatásban a szénsavas víz után a nyál pH-ja 20 percen belül visszatért a kiindulási érték közelébe.

Az üdítő sokkal jobban savasította a szájat

A négy ital közül a cukros üdítő okozta a legnagyobb savasságnövekedést. A nyál pH-ja az üdítő elfogyasztása után két, illetve húsz perccel is alacsonyabb volt, mint a víz fogyasztása után.

szénsavas kóla
A fogak szempontjából az sem mindegy, milyen gyakran és mennyi ideig érintkeznek a savas italokkal

Ez alapján a cukrozatlan szénsavas víz kevésbé kockázatos választás lehet a fogak szempontjából, mint a cukros üdítő, különösen akkor, ha az utóbbit erre cseréljük.

Akkor a szénsavas víz nem is károsítja a fogakat?

Ennyire azért nem egyszerű a helyzet. A mostani kutatás ugyanis nem a fogzománc kopását vagy erózióját mérte közvetlenül, hanem a nyál pH-jának rövid távú változását. Ráadásul mindössze 20 ember vett részt benne, és az eredményeket egyelőre nem publikálták lektorált tudományos folyóiratban.

Tipp

Ha gyakran iszol szénsavas vizet, a cukrozatlan, édesítés és ízesítés nélküli változatot válaszd, és ne kortyolgasd hosszú órákon keresztül. A fogaknak ugyanis az sem mindegy, mennyi ideig vannak kitéve a savas közegnek.

A fogak szempontjából az sem mindegy, milyen gyakran és mennyi ideig érintkeznek a savas italokkal. Emiatt nem lehet a kutatás alapján kijelenteni, hogy a korlátlan mennyiségben fogyasztott szénsavas víz teljesen veszélytelen a fogakra nézve.

Ha üdítőről váltasz, jó csere lehet

A kutatás egyik legfontosabb üzenete ezért nem feltétlenül az, hogy kezdjünk el még több szénsavas vizet inni, hanem az, hogy ha cukros üdítő helyett cukrozatlan szénsavas vizet választunk, az kedvezőbb lehet a fogaink számára.

A kutatók szerint a szénsavas víz mértékletes fogyasztása, megfelelő szájhigiéné mellett, kisebb kockázatot jelenthet a fogzománc szempontjából, mint a cukros üdítők fogyasztása.

Ez történik a testeddel, ha mindennap iszol szénsavas vizet!

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