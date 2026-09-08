Új kutatás szerint ezt teszi a szénsavas víz a fogainkkal

Szereted a buborékos italokat, de a cukros üdítőket már igyekszel kerülni? Jó hírünk van: egy friss kutatás szerint a cukrozatlan szénsavas víz nem teremt annyira savas környezetet a szájban, mint a cukros üdítők.
A fogzománcnak nem mindegy, mennyire savas a szád
A fogzománc egyik ellensége a savas közeg, ha a száj pH-ja nagyjából 5,5 alá csökken, a savak már elkezdhetik oldani a fogzománcot.
A cukros üdítők ebből a szempontból különösen problémásak, hiszen legtöbbször savakat is tartalmaznak, a bennük lévő cukor pedig tovább növelheti a fogak szempontjából kedvezőtlen hatásokat.
A szénsavas víz sem teljesen semleges: a benne oldott szén-dioxid miatt enyhén savas, és fogyasztása átmenetileg csökkentheti a száj pH-ját. Egy friss vizsgálat szerint azonban ez a változás jóval kisebb volt, mint amit a cukros üdítő fogyasztása után tapasztaltak.
20 felnőttet vizsgáltak
A kutatásban 20 felnőtt vett részt, akik négyféle italt fogyasztottak: cukros üdítőt, hagyományos szénsavas vizet, kalciummal dúsított szénsavas vizet és szénsavmentes vizet. Minden résztvevő mind a négy italt kipróbálta, így a kutatók jobban össze tudták hasonlítani az egyéni különbségeket.
Tudtad?
Az üdítő sokkal jobban savasította a szájat
A négy ital közül a cukros üdítő okozta a legnagyobb savasságnövekedést. A nyál pH-ja az üdítő elfogyasztása után két, illetve húsz perccel is alacsonyabb volt, mint a víz fogyasztása után.
Ez alapján a cukrozatlan szénsavas víz kevésbé kockázatos választás lehet a fogak szempontjából, mint a cukros üdítő, különösen akkor, ha az utóbbit erre cseréljük.
Akkor a szénsavas víz nem is károsítja a fogakat?
Ennyire azért nem egyszerű a helyzet. A mostani kutatás ugyanis nem a fogzománc kopását vagy erózióját mérte közvetlenül, hanem a nyál pH-jának rövid távú változását. Ráadásul mindössze 20 ember vett részt benne, és az eredményeket egyelőre nem publikálták lektorált tudományos folyóiratban.
Tipp
A fogak szempontjából az sem mindegy, milyen gyakran és mennyi ideig érintkeznek a savas italokkal. Emiatt nem lehet a kutatás alapján kijelenteni, hogy a korlátlan mennyiségben fogyasztott szénsavas víz teljesen veszélytelen a fogakra nézve.
Ha üdítőről váltasz, jó csere lehet
A kutatás egyik legfontosabb üzenete ezért nem feltétlenül az, hogy kezdjünk el még több szénsavas vizet inni, hanem az, hogy ha cukros üdítő helyett cukrozatlan szénsavas vizet választunk, az kedvezőbb lehet a fogaink számára.
A kutatók szerint a szénsavas víz mértékletes fogyasztása, megfelelő szájhigiéné mellett, kisebb kockázatot jelenthet a fogzománc szempontjából, mint a cukros üdítők fogyasztása.
Ez történik a testeddel, ha mindennap iszol szénsavas vizet!