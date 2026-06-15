Úgy tűnik, minél többen váltják vissza a palackokat, annál nagyobbra nő a Mohu vesztesége

A közzétett 2026-ös adatok alapján a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. minden üzletága kétségbeejtően veszteségesen teljesített - írja a 24.hu. Árbevételük körülbelül 450 milliárd volt, de már az anyagjellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál.
Ez azt jelenti, hogy összességében már a bérek kifizetése, az értékcsökkenés és a kamatok elszámolása előtt is veszteségesek.
A Mol-csoport szerint esélyük sincs a veszteség elkerülésére
Bár a Mol bízik benne, hogy hosszabb távon, ha a hulladékgazdálkodási rendszer kialakul, a Mohu mégis fenntartható lehet, egyelőre csak veszteségről beszélhetünk.
A Mohu 3 fő tevékenységi köre a következő:
- a palackvisszaváltási rendszer
- a kiterjesztett gyártói felelősség: a gyártócégek által a később keletkezett csomagolási és egyéb hulladékért fizetett díj
- közszolgáltatások, pl. szemétszállítás (ezt nem a Mohu végzi, hanem alvállalkozók, és csak tavay 69,4 milliárd forint adózott veszteséget hozott)
A palackvisszaváltási rendszer reménytelensége
A palackvisszaváltási rendszer (DRS) 2025-ben 37,8 milliárd forint veszteséget hozott.
Bevétel < kiadás
Bár a gyártók 6,9 forintot fizetnek a Mohunak palackonként (ez 3 milliárd palackra vetítve 21 milliárd forint bevétel), de:
- a gépek üzemeltetése,
- fenntartása, karbantartása,
- a palackok elszállítása, a válogatás stb. ennek sokszorosa.
Összesen kb. 70 milliárd Ft kiadás.
A jó hír: környezetvédelmi szempontból jól állunk
Mi van a vissza nem váltott palackokkal?
Ez valóban jelent némi bevéltelt, de a költségekhez képest elenyésző az összeg.
Az egyetlen pluszos bevételi forrás
A rendszer egyetlen pluszos vonala az „egyéb” kategóriába esik: a cégek kiszolgálásán és a haszonanyag-értékesítésen keresnek valamit, 2025-ben például 61,4 milliárd forintot.
Összességében: nagy a baj
Az összes beruházást, pénzügyi segítséget és működési veszteséget összeadva a Molnak úgy 200 milliárd forintja bánja a Mohu tevékenységét.