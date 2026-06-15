Gasztro

2026.06.15.

Úgy tűnik, minél többen váltják vissza a palackokat, annál nagyobbra nő a Mohu vesztesége

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Hatalmas kiadások, hatalmas palackvisszaváltó kedv - a kettő mégsem találkozik. A Mohu irtózatos veszteséget termelt eddig. Íme az okok!

A közzétett 2026-ös adatok alapján a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. minden üzletága kétségbeejtően veszteségesen teljesített - írja a 24.hu. Árbevételük körülbelül 450 milliárd volt, de már az anyagjellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál.

Ez azt jelenti, hogy összességében már a bérek kifizetése, az értékcsökkenés és a kamatok elszámolása előtt is veszteségesek.

A Mol-csoport szerint esélyük sincs a veszteség elkerülésére

Bár a Mol bízik benne, hogy hosszabb távon, ha a hulladékgazdálkodási rendszer kialakul, a Mohu mégis fenntartható lehet, egyelőre csak veszteségről beszélhetünk.

fiatal nő műanyag szemetet tart a karjaiban
A Mol-csoport szerint esélyük sincs a veszteség elkerülésére

A Mohu 3 fő tevékenységi köre a következő:

  • a palackvisszaváltási rendszer
  • a kiterjesztett gyártói felelősség: a gyártócégek által a később keletkezett csomagolási és egyéb hulladékért fizetett díj
  • közszolgáltatások, pl. szemétszállítás (ezt nem a Mohu végzi, hanem alvállalkozók, és csak tavay 69,4 milliárd forint adózott veszteséget hozott)

A palackvisszaváltási rendszer reménytelensége

A palackvisszaváltási rendszer (DRS) 2025-ben 37,8 milliárd forint veszteséget hozott.

A kb. 4000 db visszaváltó automata kihelyezése kb. 50 milliárd forintos beruházás volt, de már egy évnyi üzemeltetés is többe kerül.

Bevétel < kiadás

Bár a gyártók 6,9 forintot fizetnek a Mohunak palackonként (ez 3 milliárd palackra vetítve 21 milliárd forint bevétel), de:

  • a gépek üzemeltetése,
  • fenntartása, karbantartása,
  • a palackok elszállítása, a válogatás stb. ennek sokszorosa.

Összesen kb. 70 milliárd Ft kiadás.

A jó hír: környezetvédelmi szempontból jól állunk

Az 50 forintos díjak kiszabásával a palackok visszaváltási aránya 90% körül alakul, ami a környezet és az újrahasznosítás szempontjából valóban kedvező.

Mi van a vissza nem váltott palackokkal?

Ez valóban jelent némi bevéltelt, de a költségekhez képest elenyésző az összeg.

nő műanyag palackot dob az automatába
A kb. 4000 db visszaváltó automata kihelyezése kb. 50 milliárd forintos beruházás volt

Az egyetlen pluszos bevételi forrás

A rendszer egyetlen pluszos vonala az „egyéb” kategóriába esik: a cégek kiszolgálásán és a haszonanyag-értékesítésen keresnek valamit, 2025-ben például 61,4 milliárd forintot.

Összességében: nagy a baj

Az összes beruházást, pénzügyi segítséget és működési veszteséget összeadva a Molnak úgy 200 milliárd forintja bánja a Mohu tevékenységét.

Forrásunk volt.

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