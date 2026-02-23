Palackvisszaváltás – Mindenki életét megkönnyítő változtatásokat vezet be a MOHU

Országszerte 5200 helyen lehetséges a palackvisszaváltás, azonban még mindig van 47 olyan, 1000 fő feletti település, ahol nem elérhető a szolgáltatás. A MOHU olyan köztéri automaták elhelyezését tervezi, ami az úgynevezett bulk-feed, vagyis beöntős technikával lenne használható.

Tavaly 3 milliárd palack került visszaváltásra Magyarországon, ami európai szinten is nagyon szép szám. Ez 150 milliárd forintnyi visszaváltást jelent, ami egy jó mutató és egyben ösztönzés, hogy az emberek ne dobják a szemetet a kukába. Mivel még mindig vannak olyan települések, ahol nem elérhető a palackvisszaváltás, ezért a MOHU újabb automaták elhelyezését tervezi.

Palackvisszaváltás – Mindenki életét megkönnyítő változtatásokat vezethet be a MOHU

Bozóki Csaba László, a cég hulladékmenedzsment igazgatója 90 százalékos visszaváltási arányról számolt be, és mint kiderült, a jövőben lehetséges, hogy a kisebb tejes italok csomagolásának visszaválthatóságát is bevezetik. Ez azért sem könnyű feladat, mert a tej gyorsan büdösödik, és korrodálhatja a palackgyűjtő berendezést. Ugyanezen okokból viszont nem várható, hogy a joghurtos palackok is visszaváltásra kerüljenek a jövőben, mert azokat ki is kellene mosni visszaváltás előtt.

A befőttesüvegek is hasonló jövőt várhatnak, hiszen ezek éves szinten 30-40 ezer tonnát tennének ki, ami a rendszer súlyos terheléséhez vezetne.

90 százalékos visszaváltási arányról lehet beszélni a 2025-ös évet illetően

Van jó hír is

A tervek között viszont több új, beöntős automata telepítése is szerepel, amiket nem boltokban, hanem köztereken helyeznének el. Ehhez alapos tervezés szükséges, mert ezek a gépek nagy helyigényűek, ráadásul ez a módszer is csak 2022-23-ban kezdett elterjedni Európa szinten.

Idei spekulációk

Az igazgató arra számít, hogy 2026-ban kb. 300 millió palack marad visszaváltatlan, ami 15 milliárd forintot jelent. Ha ez a rendszer beáll, akkor a cég finanszírozása is rendbe jön, hiszen a tavalyi év a MOHU számára veszteségesen zárult.

