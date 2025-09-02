Sulikezdés

Megváltoznak a PET-palackok: így néznek majd ki a jövőben

Másképp néznek majd ki a PET-palackok – de csak kevesen veszik észre, mi változott.

2025. január 1-jétől új korszak kezdődött a PET-palackok életében: minden gyártónak kötelező legalább 25% újrahasznosított műanyagot felhasználnia, és ez az arány 2030-ra 30%-ra emelkedik.

Műanyagpalackok
A változás elsőre talán apróságnak tűnik, de valójában jelentős lépés a fenntarthatóbb jövő felé.

Az új alapanyag miatt a PET-palackok megjelenése kissé módosulhat

Előfordulhat, hogy enyhén sárgás vagy sötétebb árnyalatot kapnak. Ez azonban csak esztétikai különbség, a mindennapi használat során továbbra is ugyanolyan tartósak, higiénikusak és praktikusak maradnak, mint eddig.

De miért van szükség erre az átalakításra?

Az Európai Unió célja, hogy csökkenjen az új műanyag előállítása, ezzel pedig mérséklődjön a környezetterhelés. A mikroműanyagok apró részecskéi már most is súlyos károkat okoznak a tengeri és szárazföldi élővilágban, így az új szabályozás a körforgásos gazdaságot erősíti: vagyis a meglévő anyagok újrafelhasználását ösztönzi. Ez nemcsak a hulladék mennyiségét csökkenti, hanem a gyártás karbonlábnyomát is mérsékli.

A vásárlók többsége aligha érzékeli majd a különbséget, hiszen a változás szinte csak a palack árnyalatában látszik meg.

A háttérben viszont a gyártóknak komoly fejlesztéseket és átalakításokat kell végrehajtaniuk, hogy megfeleljenek az előírásoknak.

Hosszabb távon mindez kevesebb hulladékot, fenntarthatóbb csomagolást és egy élhetőbb környezetet eredményez majd.

Forrásunk volt.

