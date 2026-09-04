Otthon

2026.09.04.

Mégis maradhat a készpénz a REpontokon? A kormány nem támogatja a MOHU tervét

Nosalty profilképe Nosalty

Egyelőre nem szűnik meg a készpénzes visszafizetés lehetőség a palackvisszaváltó automatáknál. Az Élő Környezetért Minisztérium szerint a visszaváltási díj készpénzes visszatérítését továbbra is biztosítani kell, így a MOHU azon elképzelése, amely megszüntetné ezt a lehetőséget, jelenleg nem élvezi a kormány támogatását.

A vita azután éleződött ki, hogy felmerült: a jövőben ne lehessen a REpont-automatáknál visszaváltott palackok után járó összeget készpénzben felvenni. A MOHU a készpénzes kifizetés kivezetését javasolta, amelyhez jogszabály-módosításra is szükség lenne. A tervek szerint a vásárlók továbbra is hozzájuthatnának a pénzükhöz digitális úton, például bankszámlára utalva, illetve az automatából kapott utalványt vásárlásra használhatnák fel.

Palackvisszaváltás
Mégis maradhat a készpénz a REpontokon? A kormány nem támogatja a MOHU tervét

A kormány szerint mindenkinek jár a választás lehetősége

A minisztérium álláspontja szerint a készpénzes visszatérítés nem pusztán kényelmi szolgáltatás, hanem a visszaváltási rendszer fontos eleme.

A tárca szerint mindenkinek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy visszakapja a korábban kifizetett visszaváltási díjat akkor is, ha éppen nem vásárol, illetve akkor is, ha nem rendelkezik bankszámlával.

Ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs kormányzati támogatása annak a változtatásnak, amely kizárná a készpénzes kifizetést a REpontokon. A kérdésnek ugyanakkor nemcsak kényelmi, hanem szociális és közbiztonsági vetülete is van.

Pénztárcájában matató nő
Egyelőre marad a készpénzes kifizetési lehetőség

A kukákból kiszedett palackok miatt alakult ki a vita

Budapest belső kerületeiben az elmúlt időszakban egyre látványosabb problémává vált, hogy egyesek a visszaváltható palackok miatt átkutatják a közterületi kukákat. A jelenség a köztisztasági problémák mellett közbiztonsági kérdéseket is felvetett.

A MOHU javaslatának egyik hátterében éppen ez áll: ha a visszaváltásból nem lehetne azonnal készpénzhez jutni, az elképzelés szerint csökkenhetne azoknak a száma, akik a kukákból gyűjtik össze a palackokat.

A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hajléktalanság, a mélyszegénység és a függőségek nem a palackvisszaváltási rendszer következményei. A rendszer inkább láthatóbbá és bizonyos esetekben intenzívebbé tette ezeket a társadalmi problémákat.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Őszi csillagvirág
Zsebkertem

Így gondozd az ősz bájos kis virágát: ha jól csinálod,...

Az őszi csillagvirág egy egészen apró, törékeny megjelenésű virág, ami jó esetben a nyár végi esők után, szeptemberben és októberben ékesíti a szárazabb vidékeket, gyepeket, sziklafüves és löszös sztyeppéket. Akár kertünkben is nevelgethetjük, és ha jól csináljuk, akkor minden évben felbukkan majd, hiszen évelő növény.

Nosalty

További cikkek

kávéba édesítőt pöttyentő női kéz
Életmód

Ezt az édesítőszert összefüggésbe hozták a szívroham és a stroke...

Egyre több cukormentes és „hozzáadott cukor nélküli” termékben találkozhatunk xilittel, vagyis nyírfacukorral. Rágógumik, édességek, joghurtok, lekvárok és számos szájápolási termék is tartalmazhatja. Egy friss, nagyszabású kutatás azonban olyan összefüggést talált, amely miatt a kutatók szerint érdemes alaposabban megvizsgálni az édesítőszer hosszú távú szív- és érrendszeri hatásait.

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept