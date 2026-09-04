Mégis maradhat a készpénz a REpontokon? A kormány nem támogatja a MOHU tervét

A vita azután éleződött ki, hogy felmerült: a jövőben ne lehessen a REpont-automatáknál visszaváltott palackok után járó összeget készpénzben felvenni. A MOHU a készpénzes kifizetés kivezetését javasolta, amelyhez jogszabály-módosításra is szükség lenne. A tervek szerint a vásárlók továbbra is hozzájuthatnának a pénzükhöz digitális úton, például bankszámlára utalva, illetve az automatából kapott utalványt vásárlásra használhatnák fel.
A kormány szerint mindenkinek jár a választás lehetősége
A minisztérium álláspontja szerint a készpénzes visszatérítés nem pusztán kényelmi szolgáltatás, hanem a visszaváltási rendszer fontos eleme.
A tárca szerint mindenkinek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy visszakapja a korábban kifizetett visszaváltási díjat akkor is, ha éppen nem vásárol, illetve akkor is, ha nem rendelkezik bankszámlával.
Ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs kormányzati támogatása annak a változtatásnak, amely kizárná a készpénzes kifizetést a REpontokon. A kérdésnek ugyanakkor nemcsak kényelmi, hanem szociális és közbiztonsági vetülete is van.
A kukákból kiszedett palackok miatt alakult ki a vita
Budapest belső kerületeiben az elmúlt időszakban egyre látványosabb problémává vált, hogy egyesek a visszaváltható palackok miatt átkutatják a közterületi kukákat. A jelenség a köztisztasági problémák mellett közbiztonsági kérdéseket is felvetett.
A MOHU javaslatának egyik hátterében éppen ez áll: ha a visszaváltásból nem lehetne azonnal készpénzhez jutni, az elképzelés szerint csökkenhetne azoknak a száma, akik a kukákból gyűjtik össze a palackokat.
A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hajléktalanság, a mélyszegénység és a függőségek nem a palackvisszaváltási rendszer következményei. A rendszer inkább láthatóbbá és bizonyos esetekben intenzívebbé tette ezeket a társadalmi problémákat.