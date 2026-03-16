Az, hogy gyorsan eszünk, többet árul el rólunk, mint gondolnánk. Sőt, még arról is, hogyan éljük az életünket. Lássuk mit jelent, ha te is a gyorsan evők közé tartozol!

Gyorsabban fogy el az étel a tányérodról, mint 10 perc? Akkor bizony elég gyorsan megeszed, amit előtted van. Most nem egészségügyi szempontból vizsgáljuk a kérdést, sokkal inkább a pszichológia oldaláról közelítjük meg. Nézzük, milyen szembetűnő tulajdonságod van, ha gyorsan eszel!

Gyorsan eszel? A pszichológia szerint van egy nagyon szembetűnő tulajdonságod

Mit jelent a pszichológia szerint, ha gyorsan eszel?

Azok az emberek, akik gyorsan esznek, általában hirtelen gurulnak dühbe akkor is, ha a dugóban ülnek, sorban állnak vagy ha éppen lassú a wifi. Mintha a belső órájuk mindig egy kicsit gyorsabban működne, mint másé.

A tányérod nem megy sehova, mégis úgy érzed, mintha minél előbb el kéne tüntetni?

Egy nap nem elég a feladatok elvégzésére

Egy több mint 1000 ember bevonásával készült holland tanulmány kimutatta, hogy azok emberek, akik magukat gyors evőnek tartják, gyakrabban jellemzik magukat türelmetlennek, mindig elfoglaltnak és rohanónak. Magasabb pontszámot értek el abban, amit a pszichológia „idősürgetésnek" hív, abban az állandó érzésben, hogy egy nap nem elég a feladatok elvégzésére.

Vagyis a gyorsan evő emberek általában türelmetlenebbek a munkában, a kapcsolatokban és a mindennapi döntésekben is.

Egy 38 éves női vezető megosztotta, hogy állva szokott 5 perc alatt megebédelni a pultnál, mert így legalább hamar túlesik rajta. Észrevette magán azt is, hogy a megbeszélések alatt irritálja, ha valaki lassan jut el a lényeghez. A teste egyfajta gyorsított üzemmódban van.

A gyorsan evő emberek általában türelmetlenebbek az élet sok területén

Másik kísérlet

A Torontói Egyetem kutatói összefüggésbe hozták az evési sebességet a reakciótesztekkel. A gyorsan evők nemcsak egy bizonyos gombot nyomtak meg gyorsabban, hanem hamarabb fel is hagytak a feladatokkal, amiket unalmasnak tartottak. Az ismétléssel és a várakozással szembeni türelem egyszerűen alacsonyabbnak bizonyult. A pszichológusok szerint az agy nagyon szereti az ismétlést. Ha évek óta ahhoz vagy szokva, hogy gyorsan elfogy a tányérodon lévő étel, akkor a „kész" érzésével társítod.

Forrásunk volt.