Íme a hamis spárga, ami nálunk ingyen terem, külföldön meg egy vagyont fizetnek érte

Szinte biztos, hogy te sem ismered a komlóspárgát, mely a spárgához külsőre (is) hasonlító, vadon termő növény, Nyugat-Európában kincsként kezelik, készek egész vagyont is fizetni érte, nálunk pedig ingyen és bérmentve szedhető.

Komlóspárga, a fine dining luxuscikk

A Humulus lupulus nem egy átok a Harry Potterből, hanem bizony a hamis spárga, avagy komlóspárga latin neve. Sok helyen, főleg Belgiumban és Franciaországban gasztronómiai különlegességként tartják számon, és sokszáz (vagy akár ezer) eurót is kifizetnek érte kilónként, hazánkban viszont ingyen szedhető - írja a Hello Vidék. Ismerjük meg a komlóspárgát!

A komlóspárga – a kora tavasz egyik legízletesebb vadnövénye

Magyarországon vadon terem a hamis spárga

Hazánkban a természetben is megtalálható, ráadásul bárki leszedheti, csak fel kell fedezni, ahogy dédanyáink is tették.

Tudtad? A vadkomló első tavaszi hajtása a komlóspárga, avagy hamis spárga, és az egyik legfinomabb tavaszi levélzöldség. Változatosan használható alapanyag, mely karakteresebb és vadabb ízvilágú, mint a termesztett spárga.

FONTOS: a komlóhajtás gyűjtésekor érdemes figyelni arra, hogy tiszta, vegyszermentes helyről származzon, mivel a vadon növekvő példányok hajlamosak felszívni a környezeti szennyeződéseket.

A komlóspárga íze friss és könnyed, leginkább a spárgára emlékeztet, de enyhe diós, mogyorós jegyek és a káposztafélékre jellemző aromák is érezhetők benne.

A komlóhajtás gyűjtésekor figyeljünk arra, hogy vegyszermentes helyről származzon

Mire használhatjuk a komlóspárgát?

A fiatal hajtásokat hasonlóan használhatjuk és fogyaszthatjuk, mint a (zöld)spárgát vagy zöldbabot:

készülhet belőlük leves , párolt zöldség, rakott étel vagy tejszínes mártás

, párolt zöldség, rakott étel vagy tejszínes mártás de jól illenek rizottóba és tojáslepénybe is

és tojáslepénybe is fermentált zöldségként , ecetes savanyúságként is eltehetők

, ecetes savanyúságként is eltehetők Nyugat-Európában (főleg Franciaországban, Belgiumban) a csírákat leginkább tejszínes mártással vagy buggyantott tojással tálalják

Erdélyben a fiatal komlóhajtásokból többek közt leves és főzelék készült, érdekesség pedig, hogy egy 16. századi erdélyi szakácskönyv már említi a komlóhegysalátát.

A fehér és a zöld hajtásai is ehetők

A nagyon korai fehér és a később megjelenő zöld hajtások is ehetők:

a fehér komlóhajtások már nagyon kora tavasszal előbújnak, és a világ egyik legdrágább zöldségének számítanak: Németországban, Hollandiában és Belgiumban akár ezer eurót is kérhetnek kilójáért.

A zöld komlóhajtások a növény fejlettebb, leginkább márciusban és áprilisban elérhető részei.

A zsenge komlóspárga élettani hatásai

C-vitaminban gazdag

antioxidáns vegyületeket tartalmaz

a növény keserűanyagai az emésztést is segíthetik, étvágyjavító hatásúak, ezért a komlót régóta alkalmazzák gyomorpanaszok esetén

is segíthetik, étvágyjavító hatásúak, ezért a komlót régóta alkalmazzák esetén a belőle készült kivonatokat évszázadok óta használják nyugtatóként és enyhe altatóként,

és enyhe altatóként, a levelekben található rutin pedig az érfalak egészségét segíti

Forrásunk volt.