Íme a hamis spárga, ami nálunk ingyen terem, külföldön meg egy vagyont fizetnek érte

Komlóspárga, a fine dining luxuscikk
A Humulus lupulus nem egy átok a Harry Potterből, hanem bizony a hamis spárga, avagy komlóspárga latin neve. Sok helyen, főleg Belgiumban és Franciaországban gasztronómiai különlegességként tartják számon, és sokszáz (vagy akár ezer) eurót is kifizetnek érte kilónként, hazánkban viszont ingyen szedhető - írja a Hello Vidék. Ismerjük meg a komlóspárgát!
Magyarországon vadon terem a hamis spárga
Hazánkban a természetben is megtalálható, ráadásul bárki leszedheti, csak fel kell fedezni, ahogy dédanyáink is tették.
Tudtad?
FONTOS: a komlóhajtás gyűjtésekor érdemes figyelni arra, hogy tiszta, vegyszermentes helyről származzon, mivel a vadon növekvő példányok hajlamosak felszívni a környezeti szennyeződéseket.
A komlóspárga íze friss és könnyed, leginkább a spárgára emlékeztet, de enyhe diós, mogyorós jegyek és a káposztafélékre jellemző aromák is érezhetők benne.
Mire használhatjuk a komlóspárgát?
A fiatal hajtásokat hasonlóan használhatjuk és fogyaszthatjuk, mint a (zöld)spárgát vagy zöldbabot:
- készülhet belőlük leves, párolt zöldség, rakott étel vagy tejszínes mártás
- de jól illenek rizottóba és tojáslepénybe is
- fermentált zöldségként, ecetes savanyúságként is eltehetők
- Nyugat-Európában (főleg Franciaországban, Belgiumban) a csírákat leginkább tejszínes mártással vagy buggyantott tojással tálalják
Erdélyben a fiatal komlóhajtásokból többek közt leves és főzelék készült, érdekesség pedig, hogy egy 16. századi erdélyi szakácskönyv már említi a komlóhegysalátát.
A fehér és a zöld hajtásai is ehetők
A nagyon korai fehér és a később megjelenő zöld hajtások is ehetők:
a fehér komlóhajtások már nagyon kora tavasszal előbújnak, és a világ egyik legdrágább zöldségének számítanak: Németországban, Hollandiában és Belgiumban akár ezer eurót is kérhetnek kilójáért.
A zöld komlóhajtások a növény fejlettebb, leginkább márciusban és áprilisban elérhető részei.
A zsenge komlóspárga élettani hatásai
- C-vitaminban gazdag
- antioxidáns vegyületeket tartalmaz
- a növény keserűanyagai az emésztést is segíthetik, étvágyjavító hatásúak, ezért a komlót régóta alkalmazzák gyomorpanaszok esetén
- a belőle készült kivonatokat évszázadok óta használják nyugtatóként és enyhe altatóként,
- a levelekben található rutin pedig az érfalak egészségét segíti