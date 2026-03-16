Húsvét

2026.03.16.

Íme a hamis spárga, ami nálunk ingyen terem, külföldön meg egy vagyont fizetnek érte

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Szinte biztos, hogy te sem ismered a komlóspárgát, mely a spárgához külsőre (is) hasonlító, vadon termő növény, Nyugat-Európában kincsként kezelik, készek egész vagyont is fizetni érte, nálunk pedig ingyen és bérmentve szedhető.

Komlóspárga, a fine dining luxuscikk

A Humulus lupulus nem egy átok a Harry Potterből, hanem bizony a hamis spárga, avagy komlóspárga latin neve. Sok helyen, főleg Belgiumban és Franciaországban gasztronómiai különlegességként tartják számon, és sokszáz (vagy akár ezer) eurót is kifizetnek érte kilónként, hazánkban viszont ingyen szedhető - írja a Hello Vidék. Ismerjük meg a komlóspárgát!

komlóspárga tányéron
A komlóspárga – a kora tavasz egyik legízletesebb vadnövénye

Magyarországon vadon terem a hamis spárga

Hazánkban a természetben is megtalálható, ráadásul bárki leszedheti, csak fel kell fedezni, ahogy dédanyáink is tették.

Tudtad?

A vadkomló első tavaszi hajtása a komlóspárga, avagy hamis spárga, és az egyik legfinomabb tavaszi levélzöldség. Változatosan használható alapanyag, mely karakteresebb és vadabb ízvilágú, mint a termesztett spárga.

FONTOS: a komlóhajtás gyűjtésekor érdemes figyelni arra, hogy tiszta, vegyszermentes helyről származzon, mivel a vadon növekvő példányok hajlamosak felszívni a környezeti szennyeződéseket. 

A komlóspárga íze friss és könnyed, leginkább a spárgára emlékeztet, de enyhe diós, mogyorós jegyek és a káposztafélékre jellemző aromák is érezhetők benne.

vadon termő komlóspárgahajtások kézben
A komlóhajtás gyűjtésekor figyeljünk arra, hogy vegyszermentes helyről származzon

Mire használhatjuk a komlóspárgát?

A fiatal hajtásokat hasonlóan használhatjuk és fogyaszthatjuk, mint a (zöld)spárgát vagy zöldbabot:

  • készülhet belőlük leves, párolt zöldség, rakott étel vagy tejszínes mártás
  • de jól illenek rizottóba és tojáslepénybe is
  • fermentált zöldségként, ecetes savanyúságként is eltehetők
  • Nyugat-Európában (főleg Franciaországban, Belgiumban) a csírákat leginkább tejszínes mártással vagy buggyantott tojással tálalják

Erdélyben a fiatal komlóhajtásokból többek közt leves és főzelék készült, érdekesség pedig, hogy egy 16. századi erdélyi szakácskönyv már említi a komlóhegysalátát.

A fehér és a zöld hajtásai is ehetők

A nagyon korai fehér és a később megjelenő zöld hajtások is ehetők:

a fehér komlóhajtások már nagyon kora tavasszal előbújnak, és a világ egyik legdrágább zöldségének számítanak: Németországban, Hollandiában és Belgiumban akár ezer eurót is kérhetnek kilójáért.

A zöld komlóhajtások a növény fejlettebb, leginkább márciusban és áprilisban elérhető részei.

A zsenge komlóspárga élettani hatásai

  • C-vitaminban gazdag
  • antioxidáns vegyületeket tartalmaz
  • a növény keserűanyagai az emésztést is segíthetik, étvágyjavító hatásúak, ezért a komlót régóta alkalmazzák gyomorpanaszok esetén
  • a belőle készült kivonatokat évszázadok óta használják nyugtatóként és enyhe altatóként,
  • a levelekben található rutin pedig az érfalak egészségét segíti

Forrásunk volt.

