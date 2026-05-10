A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapján található összesítés szerint számos élelmiszer kiszerelésméretét csökkentik, ami egyben a benne található ételt is érinti. Lássuk pontosan miről van szó!

Édességek, száraztészta, alkoholos ital, illetve állateledel méretét csökkentik gyártóik, köztük olyan termékekét, mint a Negro cukorka.

Újabb zsugorinfláció érte el az élelmiszereket – Ezeket a termékeket érinti

A klasszikus Negro eddig 159 grammról 140-re csökken, míg a cseresznyés változat 45 grammról 33,5 grammra redukálódik.

Az Izsáki házitészta szélesmetéltje fél kilóról 300 grammra megy össze, ami a legnagyobb mértékű a maga 40 százalékos csökkenésével az érintett termékek közül.

A legkisebb mértékű csökkenés a Corona Extra sört érinti, ami 3,5 dl-ről 3,3 dl-re megy össze. Érdemes figyelni vásárlás közben, de a boltoknak kötelező megjelölni az érintett termékeket.

Egyre kisebb kiszerelések a boltokban

Az édességek és nassolnivalók között az egyik legnagyobb változás az Aldi kínálatában kapható Csokoládés mazsolát érinti. A Rübezahl Schokoladen GmbH termékének kiszerelése a korábbi 400 gramm helyett már csak 200 grammos lesz, vagyis pontosan a felére csökken.

Ez akkora változás, hogy a vásárlók számára is azonnal feltűnő lehet.

Jelentősen csökken a Zott SE & Co. KG. által gyártott Monte jégkrémek mennyisége is. A Monte Ice Cone csomagolása 480 grammról 360 grammra módosul, ami 25 százalékos visszaesést jelent.

Emellett a korábbi négy darab helyett már csak három, egyenként 120 grammos tölcsér kerül a dobozba. A Monte Ice Stick Cookie mérete 100 milliliterről 90 milliliterre csökken, míg a Monte Ice Stick esetében 110 milliliterről 100 milliliterre mérséklődik a kiszerelés.

A Coop Mézes Puszedli Vaníliás terméke szintén kisebb lett: a korábbi 200 gramm helyett mostantól 180 grammos csomagban kapható.

Kávék és háztartási termékek is érintettek

A kávék között a Nestlé Hungária Kft. által forgalmazott Starbucks by Nespresso kapszuláknál is megfigyelhető a zsugorodás. A House Blend kiszerelése 57 grammról 52 grammra csökken, míg az Espresso Roast 101 gramm helyett már csak 99 grammos lesz.

A háztartási termékeknél a Lidlben árult Floralys négyrétegű toalettpapír kiszerelése 180 lapról 160 lapra változik.

A fűszerek között a Thymos Pikáns csirke fűszersó is kisebb lett, a kiszerelés 33 grammról 30 grammra csökkent.

Az állateledelek sem maradtak ki

Az Aldi Magyarország által forgalmazott Kutyajutalomfalat csomagolása szintén jelentősen zsugorodik: a korábbi 300 gramm helyett már csak 200 grammos kiszerelésben lesz elérhető.

Forrásunk volt.