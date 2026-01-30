Nosalty-kvíz – Hogyan írjuk helyesen ezeknek a sajtoknak a nevét?

A különböző francia, holland és olasz sajtnevek helyesírása cseppet sem egyszerű. Teszteld le, te mennyire vagy benne jó!

Vannak sajtok, melyeknek extrém nehéz helyesen leírni a nevüket. Persze, ha sokszor vásároljuk őket, akkor könnyedén lehet, hogy álmunkból felkeltve is le tudnánk betűzni. Nézzük, te mennyire ismered a különböző sajtok helyesírását!

