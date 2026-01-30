Gasztro

Vegán január – 31. tipp

Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!

vegán tipp
Vegán miso ramen

A vegán miso ramen egy igazi umami-bomba, sós és egyszerre édeskés, mély ízű leves annak ellenére, hogy húst nem tartalmaz. Az alapja zöldségalaplé, amit a fermentált szójabab paszta, ...

Életmód

Hatékony gyakorlat, ha 60 felett már te is küzdesz a...

Ha túl vagy már a 6. x-en, és észrevetted magadon, hogy a hasadhoz makacsul ragaszkodik egy kis fölösleg, akkor nem vagy egyedül. Ez nem feltétlen azért van, mert sokat és helytelenül eszel, itt már sajnos a hormonok is közrejátszanak. Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatot, amivel kicsit formába rázhatod magad.

gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

